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İran'dan gövde gösterisi: Dev askeri tatbikat başladı

İsrail- Hamas çatışması 21. gününde devam ederken, İran Ordusu Kara Kuvvetleri, İsfahan eyaletinde 2 gün sürecek geniş çaplı askeri tatbikata başladı. Tatbikata 200'den fazla nakliye ve saldırı helikopteri de katılırken hava kuvvetlerine bağlı birlikler de destek veriyor.

İran'dan gövde gösterisi: Dev askeri tatbikat başladı - 1

ran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, "1402 İktidar" adı verilen kara kuvvetleri tatbikatına füze, topçu, hava, piyade, zırhlı, hava indirme, elektronik harp ve modern harp birlikleri katılıyor.

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İran'dan gövde gösterisi: Dev askeri tatbikat başladı - 2

İsfahan'ın Nasrabad bölgesinde yapılan ve 2 gün sürecek geniş çaplı tatbikatta, 200'den fazla nakliye ve saldırı helikopterinin yer aldığı belirtildi.

İran'dan gövde gösterisi: Dev askeri tatbikat başladı - 3

Tatbikatta, kara kuvvetlerinin muharebe ve muhtemel tehditlere karşı savunma kapasiteleri değerlendirilecek.

İran'dan gövde gösterisi: Dev askeri tatbikat başladı - 4

İran ordusu sözcüsü Tuğgeneral Amir Cheshak, daha önce planlanan tatbikatların İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik "olası tehditlerle yüzleşmeyi" amaçladığını söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

İran'dan gövde gösterisi: Dev askeri tatbikat başladı - 5

Cheshak, ayrıca İtatbikat için İran'ın yedi eyaletinden asker ve askeri teçhizat sevk edildiğini söyledi.

İran'dan gövde gösterisi: Dev askeri tatbikat başladı - 6
İran'dan gövde gösterisi: Dev askeri tatbikat başladı - 7
İran'dan gövde gösterisi: Dev askeri tatbikat başladı - 8
İran'dan gövde gösterisi: Dev askeri tatbikat başladı - 9
İran'dan gövde gösterisi: Dev askeri tatbikat başladı - 10
İran'dan gövde gösterisi: Dev askeri tatbikat başladı - 11
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