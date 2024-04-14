İran'dan İsrail'e İHA saldırısı: Kamikaze dronelar sürü halinde saldırıyor! (Shahed-136 ve Muhacir-6'nın özellikleri)
İran, İsrail'e misilleme olarak drone saldırısı düzenledi. Şimdi, bu kamikaze dronlara ve kullanış biçimlerine yakından bakacağız. NTV Dış Haberler Servisi sürü halinde saldıran bu basit ama etkili silahları araştırdı.
Küçük, ucuz, basit ama bir o kadar da tehlikeli! İran Uçak Üretim Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen Shahed (Şahit) -136 kamikaze İHA ya da "dolanan mühimmat" olarak tasarlandı. Tek kullanımlık olan bu mühimmatlar, fırlatıldıktan sonra belirli bir bölge üzerinde "dolanarak" hedef tespiti gerçekleştirebiliyor. Ardından hedefe çarparak patlıyor.