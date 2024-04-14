İran'dan İsrail'e misilleme: İHA ve balistik füzeler İsrail'i hedef aldı

İran, İsrail'e yönelik beklenen misillemesini yaptı. İsrail, 200'den fazla insansız hava aracı ve onlarca balistik füzeyle hedef alındı. İsrail ordusu, İran'ın askeri hava unsurlarının çoğunun İsrail sınırları dışında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ülkenin güneyindeki askeri üste ufak çaplı hasar meydana gelirken, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran'dan İsrail'e misilleme: İHA ve balistik füzeler İsrail'i hedef aldı - 1

İran tehditlerin ardından harekete geçti. İsrail'e yönelik misilleme saldırısı düzenledi. İran tarafından İsrail'e 200'den fazla insansız hava aracı ve düzinelerce füze fırlatıldı. "Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

DÜNYA HABERLERİ

İran'dan İsrail'e misilleme: İHA ve balistik füzeler İsrail'i hedef aldı - 2

DEMİR KUBBE DEVREYE GİRDİ

Saldırıyı ilk olarak İsrail devlet televizyonu duyurdu. İnsansız hava araçlarının saatler içerisinde İsrail'e ulaşacağı açıklandı.

İsrail ordusu alarm durumuna geçti. Başbakan Benyamin Netanyahu, Tel Aviv'deki ordu karargahında İsrail Savaş Kabinesi'ni topladı. İsrail ordusunun, saldırılara karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğunu belirterek, hem savunmada hem de hücumda her türlü senaryoya hazır olduklarını açıkladı.

İran'dan İsrail'e misilleme: İHA ve balistik füzeler İsrail'i hedef aldı - 3

İRAN'DAN İSRAİL'E İHA SALDIRISI

İran devlet televizyonu ise Tahran'ın İsrail'e yönelik balistik füze dalgası fırlattığını duyurdu. İnsansız hava araçları saatler sonra İsrail semalarına ulaşırken, Demir Kubbe devreye girdi. Kudüs ve Tel Aviv gibi kentlerde sirenler çalarken, bölgeden patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, İran füzelerinin çoğunun İsrail sınırları dışında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İran'dan İsrail'e misilleme: İHA ve balistik füzeler İsrail'i hedef aldı - 4

Irak, Ürdün ve Lübnan hava sahalarını kapatırken, İsrail'e Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den de destek geldi. İran'a ait bazı insansız hava araçlarının İsrail'e ulaşmadan, Irak-Suriye sınırında düşürüldüğü açıklandı.Ürdün'e ait savaş jetleri de devreye girdi. Onlarca İran drone'unun Ürdün hava sahası içerisinde etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

İran'dan İsrail'e misilleme: İHA ve balistik füzeler İsrail'i hedef aldı - 5

1 ÇOCUK YARALANDI

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın drone saldırısı sonucu bir kız çocuğunun yaralandığını açıkladı. Ülkenin güneyindeki bir askeri tesiste ise ufak çaplı hasar meydana geldiğini duyurdu.

İran'dan İsrail'e misilleme: İHA ve balistik füzeler İsrail'i hedef aldı - 6

İSRAİL, BMGK'YI ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

İsrail basını, İran'ın fırlattığı balistik füze ve İHA'ların büyük çoğunluğunun engellendiğini belirtiyor. Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir üst düzey yetkili, İran'ın saldırısına karşılık verileceğini açıklarken, Tel Aviv yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

İran'dan İsrail'e misilleme: İHA ve balistik füzeler İsrail'i hedef aldı - 7

İRAN: MEŞRU MÜDAFAA HAKKI KULLANILDI

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ise Tahran'ın "meşru müdafaa" hakkını kullandığını açıkladı. Yapılan açıklamada "İsrail bir hata daha yaparsa, İran'ın cevabının çok daha sert olacağı" belirtildi.

İran'dan İsrail'e misilleme: İHA ve balistik füzeler İsrail'i hedef aldı - 8

İRAN'DAN ABD'YE UYARI

İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne de uyarı geldi. İran ve İsrail arasındaki bu çatışmadan "uzak durması" çağrısı yapıldı.

İran'dan İsrail'e misilleme: İHA ve balistik füzeler İsrail'i hedef aldı - 9

BEYAZ SARAY: İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE DESTEĞİMİZ TAM

Beyaz Saray'dan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada "İran, İsrail’e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyecek." ifadeleri kullanıldı.

İran'dan İsrail'e misilleme: İHA ve balistik füzeler İsrail'i hedef aldı - 10

İRAN: İSRAİL'İN SALDIRISI İÇİN HAVA VEYA KARA SAHASINI AÇAN ÜLKELERE KARŞILIK VERECEĞİZ

İran medyasında yer alan haberlere göre İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, ülkesine yönelik saldırılara karşı uyarılarda bulundu.

İranlı Bakan, "İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkeler, kararlı cevabımızı alacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'dan İsrail'e misilleme: İHA ve balistik füzeler İsrail'i hedef aldı - 11

İSRAİL SALDIRISINA MİSSİLLEME

İsrail, 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğu'nu vurmuş, saldırıda İran Devrim Muhafızları'ndan ikisi general yedi kişi hayatını kaybetmişti. İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, saldırı sonrası İsrail'in cezalandırılacağını açıklamıştı.

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