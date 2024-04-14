İran'dan İsrail'e misilleme: İHA ve balistik füzeler İsrail'i hedef aldı

DEMİR KUBBE DEVREYE GİRDİ

Saldırıyı ilk olarak İsrail devlet televizyonu duyurdu. İnsansız hava araçlarının saatler içerisinde İsrail'e ulaşacağı açıklandı.



İsrail ordusu alarm durumuna geçti. Başbakan Benyamin Netanyahu, Tel Aviv'deki ordu karargahında İsrail Savaş Kabinesi'ni topladı. İsrail ordusunun, saldırılara karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğunu belirterek, hem savunmada hem de hücumda her türlü senaryoya hazır olduklarını açıkladı.