İran'dan İsrail'e misilleme: İHA ve balistik füzeler İsrail'i hedef aldı
İran, İsrail'e yönelik beklenen misillemesini yaptı. İsrail, 200'den fazla insansız hava aracı ve onlarca balistik füzeyle hedef alındı. İsrail ordusu, İran'ın askeri hava unsurlarının çoğunun İsrail sınırları dışında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ülkenin güneyindeki askeri üste ufak çaplı hasar meydana gelirken, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.
İran tehditlerin ardından harekete geçti. İsrail'e yönelik misilleme saldırısı düzenledi. İran tarafından İsrail'e 200'den fazla insansız hava aracı ve düzinelerce füze fırlatıldı. "Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği açıklandı.