Amerikan basını da gece boyunca gelişmeleri an be an paylaştı. The New York Times gazetesi, batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteğe vurgu yaptı. Haberde "ABD, İsrail'e Yönelik düzinelerce İHA ve füzeyi engellerken; İngiltere savunma bakanı da İngiliz jetlerinin İran saldırılarını engellemeye hazır olduğunu söyledi. Fransa ve Almanya da desteklerini iletti" ifadeleri kullanıldı.