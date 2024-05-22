İranlı yetkili kaza anını anlattı: Reisi'nin helikopteri bulutlu alandan çıkamadı!

İran'ı sarsan helikopter kazasında, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter düştü ama Azerbaycan sınırından dönen heyeti taşıyan iki helikopter daha havadaydı. Onlardan birinde, Cumhurbaşkanlığı ofisi özel kalem müdürü Gholam Hossein İsmaili vardı. İsmaili, olay anlarını İran televizyonuna anlattı. Kaza günü havanın açık olduğunu söyleyen İranlı yetkili, Reisi'nin bulunduğu helikopterin bulutlu bir alandan çıkamadığını söyledi. İsmaili, kaza sonrası yaralı haldeyken telefonla iletişim kurdukları Tebriz İmamıyla son konuşmasını da anlattı.

İranlı yetkili kaza anını anlattı: Reisi'nin helikopteri bulutlu alandan çıkamadı! - 1

İran Cumhurbaşkanlığı ofisi özel kalem müdürü İsmaili, Azerbaycan sınırından dönen heyetin bulunduğu üç helikopterden birindeydi. İran televizyonuna o anları anlattı.

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İranlı yetkili kaza anını anlattı: Reisi'nin helikopteri bulutlu alandan çıkamadı! - 2

Ülkenin kuzey sınırından Tebriz'e dönerken havanın açık olduğunu söyleyen İsmaili'nin verdiği bilgiye göre uçuştan yaklaşık 45 dakika sonra, bir vadinin üzeri bulutla kaplandı.

İranlı yetkili kaza anını anlattı: Reisi'nin helikopteri bulutlu alandan çıkamadı! - 3

Helikopterlerin bulutların üzerine çıkmak üzere harekete geçtiğini söyleyen İsmaili, iki helikopterin yeniden görüş alanına çıktığını belirtti.

İranlı yetkili kaza anını anlattı: Reisi'nin helikopteri bulutlu alandan çıkamadı! - 4

İkisinin ortasında seyreden Reisi'nin bulunduğu helikopterle iletişimin bir buçuk dakika sonra kesildiğini anlatan Reisi, diğer helikopterlerin bir süre bölgede arama yaptığını ama herhangi bir işaret bulamadıklarını belirtti.

İranlı yetkili kaza anını anlattı: Reisi'nin helikopteri bulutlu alandan çıkamadı! - 5

Reisi'ni helikopterini bulamayınca bölgeye iniş yaptıklarını anlatan İsmaili, "Kaybolan helikopterin pilotunu da yanıt vermiyordu. Bir süre sonra telefonu Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim açtı." dedi.

İranlı yetkili kaza anını anlattı: Reisi'nin helikopteri bulutlu alandan çıkamadı! - 6

İsmaili'nin verdiği bilgiye göre Haşim'in sesi kötüydü.  "İyi değilim, yaralıyım" diyen Haşim, kimseyi göremediğini, etrafta sadece ağaçlar olduğunu söyledi. İsmaili, olayın devamındaki yaklaşık 3 saat boyunca defalarca Ayetullah Ali Haşim'le konuştuğunu, bir süre sonra yanıtın kesildiğini belirtti.

İranlı yetkili kaza anını anlattı: Reisi'nin helikopteri bulutlu alandan çıkamadı! - 7

Cumhurbaşkanı Reisi ile beraber 8 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına, 15 saat sonra ulaşılabilmişti.

İranlı yetkili kaza anını anlattı: Reisi'nin helikopteri bulutlu alandan çıkamadı! - 8
İranlı yetkili kaza anını anlattı: Reisi'nin helikopteri bulutlu alandan çıkamadı! - 9
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