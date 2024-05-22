İranlı yetkili kaza anını anlattı: Reisi'nin helikopteri bulutlu alandan çıkamadı!
İran'ı sarsan helikopter kazasında, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter düştü ama Azerbaycan sınırından dönen heyeti taşıyan iki helikopter daha havadaydı. Onlardan birinde, Cumhurbaşkanlığı ofisi özel kalem müdürü Gholam Hossein İsmaili vardı. İsmaili, olay anlarını İran televizyonuna anlattı. Kaza günü havanın açık olduğunu söyleyen İranlı yetkili, Reisi'nin bulunduğu helikopterin bulutlu bir alandan çıkamadığını söyledi. İsmaili, kaza sonrası yaralı haldeyken telefonla iletişim kurdukları Tebriz İmamıyla son konuşmasını da anlattı.
İran Cumhurbaşkanlığı ofisi özel kalem müdürü İsmaili, Azerbaycan sınırından dönen heyetin bulunduğu üç helikopterden birindeydi. İran televizyonuna o anları anlattı.