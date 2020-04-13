İspanya ve İtalya geri dönüyor

ntv.com.tr 13.04.2020 - 14:50 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 15:09
Bugün işe geri dönenler arasında, fabrika ve inşaat işçileri, güvenlik, telekomünikasyon ve gümrük gibi sektörlerde çalışan işçiler bulunuyor.
İşçiler ve iş yerleri, virüs bulaşmadığından emin olmak için katı düzenlemelere uymak zorunda kalacaklar. Polis, bazı şirketler yeniden açıldığı için metro ve tren istasyonlarında yüz maskeleri dağıtmaya başladı.
Geri dönen işçilere ayrıca ekipman paylaşmamaları, eldiven ve maske takmaları ve üç metrelik sosyal mesafeye uymaları söylendi.
İspanya’da barlar, gece kulüpleri, restoranlar gibi diğer işletmeler hala kapalı ve ne zaman açılacakları henüz belli değil.
İtalya’da, ülke çapındaki karantinanın 3 Mayıs’a uzatılmasına rağmen yarın bazı dükkanlar açılacak. Başbakan Giuseppe Conte, kitapçıların, kırtasiyecilerin ve çocuk kıyafetleri satan mağazaların Salı gününden itibaren yeniden açılabileceğini söyledi. Ancak fabrikalar kapalı kalmaya devam edecek. İtalya’da bazı bölgeler arasında da anlaşmazlıklar var. Lombardiya valisi, bölgesindeki kitapçıların kapalı kalacağını söyledi. Ligurya lideri ise bazı şantiyelerin yeniden açılmasını istediğini dile getirdi.
Karantinaya giren ilk Avrupa ülkelerinden birisi olan Danimarka, Çarşamba günü okulları ve kreşleri yeniden açacak.
Okullar, çocuk bakım merkezleri, kafeler, restoranlar ve spor salonları 11 Mart’tan itibaren kapatılmıştı.
Ülkede, kişi sayısının onu geçtiği toplantılar 10 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı. Daha büyük toplantılar ise Ağustos ayına kadar yasaklanacak.
Krizden önce ülke, yüzde 3,7’lik bir işsizlik oranı ile tam istihdama yakındı. Ancak pandemi sonrası alınan ekonomik önlemlerden sonra birçok ülkede olduğu gibi Danimarka’da da işsizlik oranında artış görünüyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün, ülkedeki karantinanın en az birkaç hafta daha devam edeceği konusunda uyarıda bulunması bekleniyor.
Fransa’da hasta sayısı son dört gündür düştü ve ölüm oranında da düşüşler görülmeye başlandı. Ancak yetkililer, durumun özellikle Paris çevresinde henüz ciddiyetini koruduğu konusunda uyarıda bulundular.
Fransa’daki karantina, yaklaşık bir aydır sürüyor. İnsanlar yalnızca alışveriş gibi önemli işler için dışarı çıkabiliyor.
Fransız basını, kısıtlamaların Mayıs sonuna kadar devam edebileceğini ve okulların ancak Eylül ayında yeniden açılacağını söyledi.