İspanya ve İtalya geri dönüyor

Bugün işe geri dönenler arasında, fabrika ve inşaat işçileri, güvenlik, telekomünikasyon ve gümrük gibi sektörlerde çalışan işçiler bulunuyor.

İşçiler ve iş yerleri, virüs bulaşmadığından emin olmak için katı düzenlemelere uymak zorunda kalacaklar. Polis, bazı şirketler yeniden açıldığı için metro ve tren istasyonlarında yüz maskeleri dağıtmaya başladı.

Geri dönen işçilere ayrıca ekipman paylaşmamaları, eldiven ve maske takmaları ve üç metrelik sosyal mesafeye uymaları söylendi.

İspanya’da barlar, gece kulüpleri, restoranlar gibi diğer işletmeler hala kapalı ve ne zaman açılacakları henüz belli değil.