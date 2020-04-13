İspanya ve İtalya geri dönüyor

Hafta sonu ölüm oranlarındaki artışa rağmen İspanya’da milyonlarca insan işlerine geri dönmeye başladı. İtalya ise yarın bazı mağazaları açmaya hazırlanıyor. Danimarka’da da okullar ve kreşler Çarşamba günü yeniden açılacak.

ntv.com.tr 13.04.2020 - 14:50 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 15:09

Dünya çapında corona virüs vakaları iki milyona yaklaşırken Avrupa’da karantina altında olan ülkeler bazı kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor. İspanya’da ülke genelindeki karantina devam etse de bazı fabrika ve inşaat işçilerinin iki haftalık yasaktan sonra işlerine dönmelerine izin verildi.
Polis, metroda işe giden insanlara maske dağıttı.
İtalya, kitapçıların, kırtasiye dükkanları gibi bazı mağazaların yarın Avrupa’nın en uzun karantinasının gevşetilmesiyle yeniden açılmasına izin verecek.

İSPANYA’DA İSTEYENLER İŞE DÖNMEYE BAŞLADI

İspanya’da, pazar günü 619 kişinin öldüğü açıklanmasına rağmen kısıtlamaların kısmen kaldırılmasına başlandı. Ülkede, bazı bölgesel liderlerin ve sendikaların endişelerine rağmen zorunlu olmayan çalışma yasağı kaldırıldı. İspanya, ABD ve İtalya’dan sonra corona virüsten en çok ölümün yaşandığı üçüncü ülke.

Bugün işe geri dönenler arasında, fabrika ve inşaat işçileri, güvenlik, telekomünikasyon ve gümrük gibi sektörlerde çalışan işçiler bulunuyor.
İşçiler ve iş yerleri, virüs bulaşmadığından emin olmak için katı düzenlemelere uymak zorunda kalacaklar. Polis, bazı şirketler yeniden açıldığı için metro ve tren istasyonlarında yüz maskeleri dağıtmaya başladı.

Geri dönen işçilere ayrıca ekipman paylaşmamaları, eldiven ve maske takmaları ve üç metrelik sosyal mesafeye uymaları söylendi.
İspanya’da barlar, gece kulüpleri, restoranlar gibi diğer işletmeler hala kapalı ve ne zaman açılacakları henüz belli değil.

Marketler, eczaneler, tıp merkezleri, tütün satıcıları, benzin istasyonları, teknoloji mağazaları ve çamaşırhaneler karantina boyunca sürekli açık kaldı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez “hepimiz sokaklara geri dönmek istiyoruz ama savaşı kazanmak ve nüksetmeyi önlemek için arzumuz daha büyük” dedi.
Ülke, 14 Mart’ta karantina altına alınmıştı ancak tüm zorunlu olmayan iş yerleri, 30 Mart’ta iki hafta süresince kapatılmıştı.

İTALYA’DA BAZI DÜKKANLAR AÇILIYOR

İtalya’da, ülke çapındaki karantinanın 3 Mayıs’a uzatılmasına rağmen yarın bazı dükkanlar açılacak. Başbakan Giuseppe Conte, kitapçıların, kırtasiyecilerin ve çocuk kıyafetleri satan mağazaların Salı gününden itibaren yeniden açılabileceğini söyledi. Ancak fabrikalar kapalı kalmaya devam edecek. İtalya’da bazı bölgeler arasında da anlaşmazlıklar var. Lombardiya valisi, bölgesindeki kitapçıların kapalı kalacağını söyledi. Ligurya lideri ise bazı şantiyelerin yeniden açılmasını istediğini dile getirdi.

İtalya, 9 Mart’tan bu yana diğer Avrupa ülkelerinden daha uzun süre karantina altında kaldı. 3 Mayıs’a kadar uzatılma kararının alınmasının ardından Conte “bu tüm siyasi sorumluluğu aldığım zor ama gerekli bir karardır” dedi. Dün İtalya’daki ölüm bilançosu, 19 Mart’tan bu yana en düşük seviyedeydi. Bu durum, İtalya’daki durumun bitebileceğine dair yeni bir umut sunuyor.

DANİMARKA’DA ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR AÇILIYOR

Karantinaya giren ilk Avrupa ülkelerinden birisi olan Danimarka, Çarşamba günü okulları ve kreşleri yeniden açacak.
Okullar, çocuk bakım merkezleri, kafeler, restoranlar ve spor salonları 11 Mart’tan itibaren kapatılmıştı.

Ülkede, kişi sayısının onu geçtiği toplantılar 10 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı. Daha büyük toplantılar ise Ağustos ayına kadar yasaklanacak.
Krizden önce ülke, yüzde 3,7’lik bir işsizlik oranı ile tam istihdama yakındı. Ancak pandemi sonrası alınan ekonomik önlemlerden sonra birçok ülkede olduğu gibi Danimarka’da da işsizlik oranında artış görünüyor.

FRANSA’DA KARANTİNA UZAYABİLİR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün, ülkedeki karantinanın en az birkaç hafta daha devam edeceği konusunda uyarıda bulunması bekleniyor.

Fransa’da hasta sayısı son dört gündür düştü ve ölüm oranında da düşüşler görülmeye başlandı. Ancak yetkililer, durumun özellikle Paris çevresinde henüz ciddiyetini koruduğu konusunda uyarıda bulundular.

Fransa’daki karantina, yaklaşık bir aydır sürüyor. İnsanlar yalnızca alışveriş gibi önemli işler için dışarı çıkabiliyor.

Fransız basını, kısıtlamaların Mayıs sonuna kadar devam edebileceğini ve okulların ancak Eylül ayında yeniden açılacağını söyledi.

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