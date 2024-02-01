İspanya'da kuraklık alarmı: Günlük su tüketimine sınır geldi
İspanya'da Katalonya özerk yönetim hükümeti, kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti. Buna göre kişi başı günlük su tüketimi 200 litre ile sınırlandırıldı. Sınırlama, kuraklığın devam etmesi halinde 100 litreye kadar düşürülecek. Tarım, hayvancılık, turizm gibi birçok sektöre de kısıtlama getirildi.
İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim hükümeti, bölgede artan kuraklık sorunu nedeniyle, 6 milyon kişinin yaşadığı 202 belediyede geçerli acil durum ilan etti.
Katalonya'nın Barselona, Girona kentleri ile Costa Brava adlı sahil bölgesini kapsayan acil durum kararı, bu alanları besleyen Ter ve Llobregat nehirlerindeki su rezervi kapasitesinin yüzde 15,8'e kadar inmesinden dolayı alındı.