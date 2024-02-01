İspanya'da kuraklık alarmı: Günlük su tüketimine sınır geldi

Basın toplantısı düzenleyen Katalonya özerk hükümet başkanı Pere Aragones, "alışılmadık ve endişe verici bir durumla" karşı karşıya olduklarını belirterek, "Yağış ölçümleri yapıldığından bu yana bu kadar uzun süreli bir kuraklıkla hiç karşılaşmamıştık. Son 3 yıldır Katalonya'da ihtiyaç olan yağmuru almadık." dedi.