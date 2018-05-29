İsrail, Gazze ambargosunu delmek isteyen tekneleri kuşattı
NTV Haber
İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı delmek için yeni bir girişim var. Bir grup öğrenci ve hasta tekneyle Gazze limanından ayrıldı. İsrail ordusuna ait hücumbotlar Gazze'den açılan tekneleri kuşattı. 12 deniz mili açıkta kuşatılan teknelerle bağlantının kesildiği bildirildi.
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İsrail'in Gazze'ye yönelik ambargosunu delmek için öğrenci ve hastaların bulunduğu bir tekne limandan ayrıldı.
ÖĞRENCİLER İSRAİL ABLUKASINI AKDENİZ'E AÇILARAK KIRACAK-İZLE
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İSRAİL TEKNELERİ KUŞATTIAblukayı Kırma ve Yeniden İmar Komitesi Basın Sözcüsü Ethem Ebu Silmiyye, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze limanından hareket eden teknelerin İsrail tarafından kuşatıldığını kaydetti.
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TEKNELERLE BAĞLANTI KESİLDİİsrail'in kuşatma altına aldığı teknelerle bağlantının kesildiği bildirildi. Teknelerin 12 mil açıkta kuşatıldığı belirtildi.
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4Yazılı açıklamada, "İsrail donanmasına ait 4 hücumbot, şuanda özgürlük teknelerinin çevresini sardı. Teknelerdeki aktivistlerin hayatının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir" denildi.
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5Gazze limanında yapılan açıklama sırasında kürsüde Türk bayrağı da açıldı.
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6Öğrenciler tekneyle Akdeniz'e açılarak 6 mil uzağa gitmeye çalışacak.
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7Hamaslı yetkililer bu tenkeyle İsrail'in 11 yıldır uyguladığı ambargonun kırılmaya çalışılacağını söyledi.
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8İsrail uyguladığı ambargoyla Gazze'den açılan hiçbir tekne ya da geminin 6 mili aşmasına izin vermiyor.
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