İsrail Gazze'yi yapay zeka Habsora ile vuruyor: 1 Hamaslı için yüzlerce sivil
İsrail'in Gazze'de binlerce sivilin ölümüne neden saldırılarının arkasında nasıl bir sistem var? İsrail ve Filistinli gazeteciler bu konuyu İsrail istihbaratı ve ordusunda daha önce çalışmış isimlere sordu. Buna göre İsrail ordusu "Habsora" adı verilen bir yapay zeka sistemi kullanıyor. Peki "Kitle İmha Fabrikası" tanımı yapılan Habsora nedir ve nasıl çalışıyor?
İsrail'in Gazze'de binlerce sivilin ölümüne neden saldırılarının arkasında Habsora denilen bir yapay zekanın olduğu ortaya çıktı.
Ama eski İsrail istihbarat subayları onun için "Kitle İmha Fabrikası" tanımını yapıyor.