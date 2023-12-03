İsrail Gazze'yi yapay zeka Habsora ile vuruyor: 1 Hamaslı için yüzlerce sivil

İsrail'in Gazze'de binlerce sivilin ölümüne neden saldırılarının arkasında nasıl bir sistem var? İsrail ve Filistinli gazeteciler bu konuyu İsrail istihbaratı ve ordusunda daha önce çalışmış isimlere sordu. Buna göre İsrail ordusu "Habsora" adı verilen bir yapay zeka sistemi kullanıyor. Peki "Kitle İmha Fabrikası" tanımı yapılan Habsora nedir ve nasıl çalışıyor?

İsrail Gazze'yi yapay zeka Habsora ile vuruyor: 1 Hamaslı için yüzlerce sivil - 1

İsrail'in Gazze'de binlerce sivilin ölümüne neden saldırılarının arkasında Habsora denilen bir yapay zekanın olduğu ortaya çıktı. 

Ama eski İsrail istihbarat subayları onun için "Kitle İmha Fabrikası" tanımını yapıyor. 

DÜNYA HABERLERİ

İsrail Gazze'yi yapay zeka Habsora ile vuruyor: 1 Hamaslı için yüzlerce sivil - 2

HABROSA NASIL BİR SİSTEM?

İsrail ve Filistinli gazetecilerin çıkardığı, "+972" isimli dergi ve İbranice yayın yapan "Local Call" adlı internet sitesi bu sorunun yanıtını aradı. 

İsrail Gazze'yi yapay zeka Habsora ile vuruyor: 1 Hamaslı için yüzlerce sivil - 3

Habsora on binlerce istihbarat subayının bile altından kalkamayacağı kadar çok veriyi işleyerek bu veriler ışığında vurulacak yeni hedefleri ortaya koyuyor. 

Yalnızca hedef belirlemekle de kalmıyor, saldırılar sonrası kaç sivilin ölebileceğini de hesaplıyor.

İsrail Gazze'yi yapay zeka Habsora ile vuruyor: 1 Hamaslı için yüzlerce sivil - 4

Yapay zekanın İsrail ordusunda kullanımı, 2019'da yüzlerce subayın görev yaptığı "Hedef Belirleme Birimi"nin kurulmasıyla ivme kazandı. 

İsrail'in 2021'deki Gazze saldırılarında daha önce senede yalnızca 50 hedef belirlenebilirken, yapay zeka sayesinde sadece 1 günde 100 hedef belirlenebildi.

İsrail Gazze'yi yapay zeka Habsora ile vuruyor: 1 Hamaslı için yüzlerce sivil - 5

Gazze'ye yönelik son saldırılardaysa günlük 100 hedef belirleme kapasitesinin de kat be kat üstüne çıkıldı. 

Araştırmaya göre İsrail ordusu 7 Ekim'den sonra Gazze'ye yönelik saldırılarında bariz bir politika değişikliğine gitti. 

Uzmanlara göre İsrail, 2006'daki 2. Lübnan Savaşında uyguladığı "Dahiya Doktrini"ni yeniden benimsedi.

İsrail Gazze'yi yapay zeka Habsora ile vuruyor: 1 Hamaslı için yüzlerce sivil - 6

ORANTISIZ VE BOĞUCU GÜÇ KULLANIMI

"Dahiya Doktrini"yle Hamas ve Hizbullah gibi gerilla gruplarına karşı, orantısız ve boğucu bir güç kullanılıyor.

7 Ekim sonrası ilk 5 günde 1000'den fazla hedefin vurulması da İsrail'in bu Doktrini benimsediğini göstergesi.

İsrail Gazze'yi yapay zeka Habsora ile vuruyor: 1 Hamaslı için yüzlerce sivil - 7

Amaç boğucu saldırılarla ezilen sivil halkın, Hamas veya Hizbullah gibi gruplara baskı yaparak, bu grupların İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmak zorunda bırakması.

İsrail Gazze'yi yapay zeka Habsora ile vuruyor: 1 Hamaslı için yüzlerce sivil - 8

7 Ekim Hamas saldırıları sonrası İsrail'in binlerce hedefi vurarak binlerce sivili öldürmesinin arkasında yapay zekayla belirlenen hedefler ve ordunun artık sivil kayıpları nerdeyse gözetmeyerek hareket etmesi yatıyor.

İsrail Gazze'yi yapay zeka Habsora ile vuruyor: 1 Hamaslı için yüzlerce sivil - 9

BİR HAMASLI İÇİN YÜZLERCE SİVİL

Hatta üst düzey bir Hamas liderinin öldürülmesine yönelik bir operasyon sonrası yüzlerce sivilin öleceğinin tahmin edilmesine rağmen saldırının gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

İsrail Gazze'yi yapay zeka Habsora ile vuruyor: 1 Hamaslı için yüzlerce sivil - 10

Ordunun sivil hedefleri gözetmeksizin Gazze'yi vurmasının arkasındaki gerçek sebebin, İsrail kamuoyuna karşı bir "zafer" portresi çizerek kaybettiği saygınlığı geri kazanmak olduğu belirtiliyor.

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