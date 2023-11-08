İsrail Hamas savaşı 2. ayına girdi: İşte ilk 30 günde yaşananlar

7 EKİM

06.30 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif, 10 dakikalık mesajında El Aksa Tufanı Operasyonu'nun başladığını duyurdu. Deif, "Düşman, saldırı zamanının geldiğini anlayacak. Sorumluluk olmadan saldırılar sona erdi."" ifadelerini kullandı. Deif'in sözlerinin anlamı ilerleyen saatlerde ortaya çıkacaktı.

Eş zamanlı olarak Hamas militanları yüzlerce roketi İsrail'e fırlattı. Paramotorlu Hamas militanları İsrai'e uçarken, güvenlik duvarı aşıldı ve binlerce Hamas savaşçısı İsrail sınırlarına girdi.

Sınırdaki Yahudi yerleşimleri basıldı, siviller öldürüldü ve birçok sivil esir alınarak Gazze'ye götürüldü.

Saldırılardan iki saat sonra İsrail ordusu savaş için alarm durumuna geçti ve karşı saldırının başladığını duyurdu. Dört saat sonra ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ilk kez açıklama yaparak İsrail'in savaşta olduğunu ilan etti.

Öğlen saatlerinde ABD Başkanı Joe Biden Hamas'ın saldırılarını kınadı ve Washington'ın Tel Aviv'e verdiği desteğin "sağlam ve sarsılmaz" olduğunu söyledi.