İsrail İran'a nasıl yanıt verecek? Masadaki ihtimaller

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesi, İran'ın cumartesi günkü saldırısının ardından günlerdir nasıl bir karşılık verilmesi gerektiğini tartışıyor. İsrail, İran'ın ilk defa kendi topraklarından gerçekleştirdiği hava saldırısına nasıl yanıt verecek? İşte masadaki tüm ihtimaller...

İsrail İran'a nasıl yanıt verecek? Masadaki ihtimaller - 1

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesi, İran'ın cumartesi günkü saldırısının ardından günlerdir ne gibi adımlar atılacağını görüşüyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail İran'a nasıl yanıt verecek? Masadaki ihtimaller - 2

ABD dahil müttefikler İsrail'i daha geniş bir bölgesel çatışmayı alevlendirme riskine girmemeye çağırıyor.

ABD Başkanı Joe Biden ABD kuvvetlerinin İran'a yönelik herhangi bir misilleme saldırısına katılmayacağını açıkça belirtti.

İşte İsrail'in değerlendirebileceği seçeneklerden bazıları:

İsrail İran'a nasıl yanıt verecek? Masadaki ihtimaller - 3

HAVA SALDIRILARI

İsrail, İran'ın misillemesine hava saldırılarıyla karşılık verebilir.

Özellikle de İran'ın hava savunmasının, İsrail ve müttefiklerinin çok katmanlı "Demir Kubbe" savunma sistemden çok daha az gelişmiş olduğu düşünülürse bu seçenek göz ardı edilemeyecek kadar önemli.

İsrail İran'a nasıl yanıt verecek? Masadaki ihtimaller - 4

İsrailli bir hava kuvvetleri subayı, gazetecilere verdiği demeçte, hava kuvvetlerinin İsrail'i savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Subay sözlerinde, "Savunma planının bir kısmı, gerekirse tepki vermek ve saldırmaktır. Bu karar, hükümetimize bırakılmıştır. Kabinenin karşı saldırının nasıl, ne zaman ve hatta olup olmayacağına karar vermesi gerekir" ifadelerini kullandı.

İsrail İran'a nasıl yanıt verecek? Masadaki ihtimaller - 5

Böyle bir saldırı, Devrim Muhafızları üsleri veya nükleer araştırma tesisleri de dahil olmak üzere stratejik tesisleri vurabilir.

Eski istihbarat yetkilileri, nükleer santraller gibi sivil altyapıların vurulma ihtimalinin daha düşük tutulduğunu ve sivil kayıpların önlenmesi gerektiğini söylüyor. Bunun nedeni ise halihazırda elde edilen uluslararası desteği kaybetmemek.

Önemli sivil kayıpları, İran halkının desteğini hükümetin arkasında toplayacaktır.

İsrail İran'a nasıl yanıt verecek? Masadaki ihtimaller - 6

İsrail ayrıca Lübnan'daki Hizbullah gibi vekil grupları veya Suriye ve Irak gibi ülkelerdeki İran hedeflerini de vurabilir.

Ancak İran'ın ilk kez doğrudan İsrail'e saldırması, vekil gruplara yönelik karşı saldırının İran'ı da hedef alacak daha geniş bir misillemenin yalnızca küçük bir parçası olacağını düşündürüyor.

İsrail İran'a nasıl yanıt verecek? Masadaki ihtimaller - 7

SİBER SALDIRI

İsrail'in yıllar içinde İran'da çeşitli altyapılara yönelik çok sayıda siber saldırı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Petrol istasyonlarından endüstriyel tesislere ve nükleer tesislere kadar pek çok kaynağa siber saldırı gerçekleştirilmesi olası misilleme seçenekleri arasında değerlendiriliyor.

İsrail İran'a nasıl yanıt verecek? Masadaki ihtimaller - 8

Bu tür saldırılar, enerji üretimi veya havacılık hizmetleri gibi oldukça önemli alanlara müdahale edebilir.

Eski istihbarat yetkilileri, doğrudan hava saldırılarında olduğu gibi, İsrail'in genel nüfus üzerindeki etkisini azaltmak için hastaneler gibi altyapıya yönelik saldırılardan kaçınacağına inandıklarını söylüyor.

İsrail İran'a nasıl yanıt verecek? Masadaki ihtimaller - 9

GİZLİ OPERASYONLAR

İsrail'in daha önce İran'da, üst düzey nükleer bilim insanlarından bazılarının suikastı da dahil olmak üzere bir dizi gizli operasyon gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Bu tür operasyonlar hem İran içinde hem de dışında gerçekleştirilebilir.

İsrail İran'a nasıl yanıt verecek? Masadaki ihtimaller - 10

DİPLOMASİ

İsrail, İran'a yönelik askeri saldırıların yanı sıra, İran'ı tecrit etmeye yönelik diplomatik çabalarını da artırıyor.

Bu çabalara dünya genelinde Tahran'a yaptırımların genişletilmesi de dahil.

Dışişleri Bakanı Israel Katz, İran Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesi konusunda ABD'ye katılmaları için Avrupa ülkelerine baskıyı artırdı.

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