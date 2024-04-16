İsrail İran'a nasıl yanıt verecek? Masadaki ihtimaller

Böyle bir saldırı, Devrim Muhafızları üsleri veya nükleer araştırma tesisleri de dahil olmak üzere stratejik tesisleri vurabilir.

Eski istihbarat yetkilileri, nükleer santraller gibi sivil altyapıların vurulma ihtimalinin daha düşük tutulduğunu ve sivil kayıpların önlenmesi gerektiğini söylüyor. Bunun nedeni ise halihazırda elde edilen uluslararası desteği kaybetmemek.

Önemli sivil kayıpları, İran halkının desteğini hükümetin arkasında toplayacaktır.