İsrail İran'a nasıl yanıt verecek? Masadaki ihtimaller
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesi, İran'ın cumartesi günkü saldırısının ardından günlerdir nasıl bir karşılık verilmesi gerektiğini tartışıyor. İsrail, İran'ın ilk defa kendi topraklarından gerçekleştirdiği hava saldırısına nasıl yanıt verecek? İşte masadaki tüm ihtimaller...
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesi, İran'ın cumartesi günkü saldırısının ardından günlerdir ne gibi adımlar atılacağını görüşüyor.