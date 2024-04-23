İsrail işgalinin 200. günü: Gazze'de can kaybı 34 bin 183'e çıktı

HEDEF YARDIM ÇALIŞANLARI

Gazze Şeridi'nde artan insani kriz ve kıtlık ile mücadele etmek için bölgede faaliyet gösteren yardım çalışanları, İsrail askerlerinin sistematik saldırıları ile karşı karşıya kalıyor.

En son bölgede gıda dağıtımı yapan World Central Kitchen'a ait araca hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıda kuruluşun 7 çalışanı yaşamını kaybetti. Kurumdan yapılan açıklamada, tüm yardım operasyonlarının ordu ile koordine gerçekleştirildiği ve yardım çalışanlarının bilinçli hedef alındığı vurgulandı.