İsrail işgalinin 200. günü: Gazze'de can kaybı 34 bin 183'e çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi’ne 200 gündür devam eden saldırılarında can kaybı 34 bin 183’e, yaralı sayısı 77 bin 143’e yükseldi. İnsani krizin giderek arttığı Gazze Şeridi'nde açlık, bir savaş silahı olarak kullanılıyor. Yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin sığındığı son durak olan sınır kenti Refah'a yönelik kara operasyonu ihtimali artarken 200 gündür devam eden saldırılar sırasında yaşananları derledik...

İsrail işgalinin 200. günü: Gazze'de can kaybı 34 bin 183'e çıktı - 1

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 200 gündür aralıksız devam ediyor. 

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 183’e, yaralı sayısının ise 77 bin 143’e yükseldiği belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail işgalinin 200. günü: Gazze'de can kaybı 34 bin 183'e çıktı - 2

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’in güneyindeki Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik saldırılarını başlamıştı.

İsrail işgalinin 200. günü: Gazze'de can kaybı 34 bin 183'e çıktı - 3

Gazze Şeridi’nde büyük yıkıma neden olan İsrail, 200 gündür evleri, okulları ve hastaneleri ayrım yapmaksızın bombalamaya devam ediyor.

İsrail işgalinin 200. günü: Gazze'de can kaybı 34 bin 183'e çıktı - 4

Nüfusun büyük çoğunluğu yerinden edildi, 1,3 milyondan fazla sivil Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine kaçtı.

İsrail işgalinin 200. günü: Gazze'de can kaybı 34 bin 183'e çıktı - 5

REFAH'A YÖNELİK KARA OPERASYONU

İsrail hükümeti ise Filistinlilerin sığındığı son durak olan Refah kentine kara operasyonu konusunda ısrarlarına devam ediyor.

Uluslararası toplumlar bu saldırının felaketle sonuçlanacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

İsrail işgalinin 200. günü: Gazze'de can kaybı 34 bin 183'e çıktı - 6

KITLIK KAPIDA

Birleşmiş Milletler destekli bir raporda, 300 bin kişinin çatışmalar nedeniyle mahsur kaldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde mayıs ayına kadar kıtlık yaşanması beklendiği belirtildi.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) raporuna göre, Gazze Şeridi'nin tamamında "felaket yaratan açlıkla" karşı karşıya kalan insan sayısı 1,1 milyona, yani nüfusun yaklaşık yarısına yükseldi.

İsrail işgalinin 200. günü: Gazze'de can kaybı 34 bin 183'e çıktı - 7

DENİZDEN YARDIM KORİDORU AÇILDI

Mart ayında Gazze'ye denizden yardıma izin verilmesinin ardından yardım yüklü bir gemi ilk kez Gazze Şeridi'ne ulaştı.

İsrail'in karaan yardım geçişlerine yönelik getirdiği kısıtlamalar nedeniyle ilk kez deniz koridoru açılarak bölgeye yardım ulaştırıldı.

İsrail işgalinin 200. günü: Gazze'de can kaybı 34 bin 183'e çıktı - 8

HEDEF YARDIM ÇALIŞANLARI

Gazze Şeridi'nde artan insani kriz ve kıtlık ile mücadele etmek için bölgede faaliyet gösteren yardım çalışanları, İsrail askerlerinin sistematik saldırıları ile karşı karşıya kalıyor.

En son bölgede gıda dağıtımı yapan World Central Kitchen'a ait araca hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıda kuruluşun 7 çalışanı yaşamını kaybetti. Kurumdan yapılan açıklamada, tüm yardım operasyonlarının ordu ile koordine gerçekleştirildiği ve yardım çalışanlarının bilinçli hedef alındığı vurgulandı. 

İsrail işgalinin 200. günü: Gazze'de can kaybı 34 bin 183'e çıktı - 9

İSRAİL ORDUSU HAZIRLIKTA

Geçtiğimiz hafta, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çevresine fazladan top ve zırhlı personel taşıyıcı konuşlandırdığı bildirildi.

Ordu ayrıca, geçtiğimiz günlerde Refah'a sığınan Filistinlilerin tahliyesi için 40 bin çadır satın aldığını onayladı.

Bu durum, ordunun en az 1,4 milyon yerinden edilmiş Filistinli için son durak olan Refah'a yönelik kara saldırısına hazırlandığını gösteriyor.

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