İsrail işgalinin 200. günü: Gazze'de can kaybı 34 bin 183'e çıktı
İsrail'in Gazze Şeridi’ne 200 gündür devam eden saldırılarında can kaybı 34 bin 183’e, yaralı sayısı 77 bin 143’e yükseldi. İnsani krizin giderek arttığı Gazze Şeridi'nde açlık, bir savaş silahı olarak kullanılıyor. Yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin sığındığı son durak olan sınır kenti Refah'a yönelik kara operasyonu ihtimali artarken 200 gündür devam eden saldırılar sırasında yaşananları derledik...
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 200 gündür aralıksız devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 183’e, yaralı sayısının ise 77 bin 143’e yükseldiği belirtildi.