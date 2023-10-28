İsrail: Kara operasyonu bittiğinde Gazze farklı bir yer olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün)
İsrail-Hamas çatışmaları 22. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 400 İsrailli, 3 bin 38'i çocuk olmak üzere 7 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, "Kara operasyonu bittiğinde Gazze çok farklı bir yer olacak" dedi. Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana en şiddetli saldırılarını düzenleyen İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırına yönelik operasyonun, "resmi bir kara harekatı olmadığını" açıkladı. Öte yandan Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada "Gazze'deki personelimiz, sağlık tesisleri, ortaklarımızla bağlantımızı kaybettik. İnsani yardımın sağlanmasını talep ediyoruz." denildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.