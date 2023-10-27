Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün)

İsrail-Hamas çatışmaları 21. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 400 İsrailli, 3 bin 38'i çocuk olmak üzere 7 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının yaklaştığını ve bunun da tehlikeli bir aşamaya sürüklendiğini söyledi. İsrail, Hamas'ın Gazze’deki hastaneleri "kalkan" olarak kullandığını ileri sürerek, insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi'nde binlerce yaralı ve yerinden edilmiş sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni hedef gösterdi. Hamas ise "İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddialarını reddediyor, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz." açıklamasını yaptı. İsrail ordu sözcüsü, "Kara kuvvetleri bu akşam operasyonlarını genişletiyor" dedi.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 1

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 21'inci gününe girerken; İsrail, Hamas İstihbarat Kurulu başkan yardımcısını öldürdüğünü duyurdu. Öldürülen üst düzey komutanın İsrail'e 7 Ekim'de yapılan saldırıyı planlayan yetkililerden biri olduğu belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 2

"KARA KUVVETLERİ OPERASYONLARI GENİŞLETİYOR"

İsrail, ayrıca kara güçlerinin Gazze içindeki Hamas hedeflerine  yeni bir saldırı düzenlendiğini de açıkladı. Savaş uçakları ve insansız hava araçlarının destek verdiği operasyonda  Hamas'a ait tanksavar füze fırlatma noktaları ile komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı açıklandı.

İsrail ordu sözcüsü, "Kara kuvvetleri bu akşam operasyonlarını genişletiyor" dedi.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 3

İSRAİL ORDUSU: GAZZE'DEKİ HASTANELER TERÖR KALKANI OLARAK KULLANILIYOR

İsrail ordusu, ablukanın sıkılaştırıldığı ve insani krizin derinleştiği Gazze Şeridinde binlerce yaralı ve yerinden edilmiş sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni de hedef gösterdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi'nden Hamas'ın saldırı düzenlediğini savunarak, hastanelerin "terör amaçlı olarak kullanıldığında uluslararası hukuka göre korunma statüsünü kaybedeceği" iddiasında bulundu.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 4

Sözcü, birtakım ses kayıtları ve ordu tarafından çizilmiş grafiklerin hastanenin Hamas tarafından üs olarak kullanıldığını kanıtladığını savundu.

Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarının Gazze Şeridinde İsrail'in sıkılaştırdığı abluka nedeniyle yakıt sıkıntısına değinen Hagari, Şifa Hastanesindeki yakıtın Hamas tarafından kullanıldığını öne sürdü.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 5

Hagari, hastaneler dahil Gazze’nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillerin Gazze vadisinin güneyine gitmesini istedi.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde özellikle kuzeye yoğunlaştırdığı şiddetli hava saldırıları nedeniyle binlerce yaralıyla dolmuştu. Tedavileri devam eden binlerce sivilin yanında, bombardımanlarda hayatta kalabilen sivillerden binlercesi de sığınmak için hastane binasına, bahçesine ve yakın çevresine akın etmişti. Hastane hizmetleri, İsrail'in Gazze'ye savaş hukukunu hiçe sayarak uyguladığı katı abluka nedeniyle durma noktasına gelmişti.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 6

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'tan yapılan açıklamada ise, İsrail'in Şifa Hastanesi hakkındaki iddialarının yalan olduğu belirtildi. Hamas; BM, Arap ve İslam ülkelerini Gazze'deki sağlık tesislerinin bombalanmasını durdurmak için derhal müdahale etmeye çağırdı.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 7

7 BİNİ AŞKIN FİLİSİTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 21 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 8

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail'in dünden bu yana 41 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 298 kişinin daha öldürüldüğünü belirtti. Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 772 aileden 5 bin 500 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 9

İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanların olduğunu dile getiren Kudra, 940'ı çocuk 1700 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.

Kudra, İsrail güçlerinin sağlık hizmetlerini hedef aldığını belirterek, 104 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğini kaydetti. İsrail'in 57 sağlık kuruluşunu hedef aldığını bildiren Kudra, İsrail ordusunun saldırısı veya yakıt yetersizliği nedeniyle 12 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığına işaret etti.


İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 10

Diğer taraftan, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker bin 400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), Gazze'de enkaz altında henüz kimliği belirlenemeyen yaklaşık bin cesedin tahmin edildiği ve bunların henüz ölü sayısına dahil edilmediğini açıkladı.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 11

İSRAİL'iN SALDIRILARININ GÖLGESİNDE 3. CUMA

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinli gençlere yönelik kısıtlamaları bu hafta da devam etti.

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail yönetimi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirdi.

Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin Aksa'ya girişine izin vermedi.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 12

Aksa'ya alınmayan Filistinli gençlerin bir çoğu, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide namazlarını kıldı. İsrail polisi burada da yoğun güvenlik önlemleri aldı. Mescid-i Aksa'nın kapılarında bekleyen İsrail polisleri cuma namazı kılmak isteyen ancak içeri alınmayan Filistinlilere zaman zaman müdahale ederek güç kullandı.

Filistinli "yaşlı kadın ve erkeklerin" ise cuma namazına son iki haftaya göre daha kalabalık şekilde katıldığı gözlendi. İslami Vakıflar İdaresinde isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle bu hafta Aksa'da sadece 5 bin Filistinlinin cuma namazı kılabildiğini söyledi.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 13

MISIR'IN DOĞUSUNA İHA VE ROKET DÜŞTÜ

Mısır'ın doğusundaki İsrail sınırı yakınında yer alan Taba kentine bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü, Akabe Körfezi açıklarında bulunan Nuveyba kentine de bir roketin isabet ettiği açıklandı. Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, yaptığı açıklamada, Taba kentinde bir binanın üzerine "tanımlanamayan" bir İHA düştüğünü doğruladı.

Albay Abulhafız, "Olayda 6 kişi hafif yaralanmış olup, ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneden taburcu edilmiştir. Olay, ilgili makamlardan oluşan uzman bir heyet tarafından araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

Mısır'da yayın yapan El-Kahire televizyonunun haberine göre ise Sina Yarımadası'nın güneydoğusunda Akabe Körfezi kıyılarında yer alan Nuveyba kentine roket düştü. Mısırlı yetkililer, Nuveyba'ya roket düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 14

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, "İsrail, geriye yaklaşık 400 bin kişinin kaldığı Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasına açıkça karşı çıkıyor." dedi.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 15

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'a karşı savaşın sonraki aşamalarına hazırlık amacıyla, Gazze'ye kara saldırılarının önümüzdeki günlerde süreceğini bildirdi.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 16

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant  "Koşullar uygun olduğunda manevralar başlayacak. kazanacağız çünkü başka seçenek yok." dedi.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 17

Hamas Lideri İsmail Haniye ise Gazze'ye saldırıların devam etmesinin tüm bölgeyi kontrolden çıkaracağı konusunda uyardı.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 18

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal de İsrail'in kara harekatının yaklaştığını ve bunun tehlikeli bir aşamaya sürüklendiğini söyledi.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 19

Diğer taraftan, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları gece boyunca devam etti. Han Yunus'ta yerleşim yerlerine düzenlenen saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu. Şatı Mülteci Kampı'ndaki el-Ebyad Camisi'ne düzenlenen hava saldırısı sonucu da can kayıpları yaşandı.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 20

Öte yandan, İsrail ordusu son olarak Gazze'de rehin tutulduğu doğrulanan kişi sayısının 229 olduğunu açıkladı. Moskova'yı ziyaret eden Hamas yetkilisi Abu Hamid ise ateşkes anlaşmasına varılana kadar rehineleri serbest bırakamayacaklarını ifade etti.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 21

Hamid, Hamas'ın Filistinli gruplar tarafından Gazze'ye kaçırılanların yerlerini belirlemek için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 22

GAZZE'DEKİ HASTALAR ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail ile Filistin arasındaki gerilime ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'de sağlık ve insani yardım eksikliği binlerce hastayı ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, Gazze'deki insanlara dayatılan mevcut gıda, su ve yakıt kesintilerinin yerine insani bir ateşkes çağrısında bulunduğunu kaydetti

İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün) - 23

İSRAİL 7 EKİM'DEN BU YANA 1030 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

İsrail, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 1030 Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı. İsrail ordusu ile iç istihbarat servisi Şin Bet'ten yapılan ortak açıklamada, "Mevcut savaşın başladığı tarihten bu yana Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında 670'i Hamas mensubu 1030 kişi gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

Dün gece 17'si Hamas mensubu 36 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, İsrail Ordusu Merkez Bölge Komutanı'nın Hamas yetkililerinden Salih el-Aruri'nin Ramallah kentinin Arura beldesinde bulunan evine el konulması ve yıkılması talimatı verdiği aktarıldı.

Filistin topraklarından uzaklaştırılan ve Lübnan'da ikamet eden Aruri, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER