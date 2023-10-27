İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün)
İsrail-Hamas çatışmaları 21. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 400 İsrailli, 3 bin 38'i çocuk olmak üzere 7 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının yaklaştığını ve bunun da tehlikeli bir aşamaya sürüklendiğini söyledi. İsrail, Hamas'ın Gazze’deki hastaneleri "kalkan" olarak kullandığını ileri sürerek, insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi'nde binlerce yaralı ve yerinden edilmiş sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni hedef gösterdi. Hamas ise "İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddialarını reddediyor, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz." açıklamasını yaptı. İsrail ordu sözcüsü, "Kara kuvvetleri bu akşam operasyonlarını genişletiyor" dedi.
İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 21'inci gününe girerken; İsrail, Hamas İstihbarat Kurulu başkan yardımcısını öldürdüğünü duyurdu. Öldürülen üst düzey komutanın İsrail'e 7 Ekim'de yapılan saldırıyı planlayan yetkililerden biri olduğu belirtildi.