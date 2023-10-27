İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 21.gün)

Aksa'ya alınmayan Filistinli gençlerin bir çoğu, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide namazlarını kıldı. İsrail polisi burada da yoğun güvenlik önlemleri aldı. Mescid-i Aksa'nın kapılarında bekleyen İsrail polisleri cuma namazı kılmak isteyen ancak içeri alınmayan Filistinlilere zaman zaman müdahale ederek güç kullandı.



Filistinli "yaşlı kadın ve erkeklerin" ise cuma namazına son iki haftaya göre daha kalabalık şekilde katıldığı gözlendi. İslami Vakıflar İdaresinde isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle bu hafta Aksa'da sadece 5 bin Filistinlinin cuma namazı kılabildiğini söyledi.



