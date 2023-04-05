İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti.
Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.
Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Kıble Mescidi'nin kapılarını kapattı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek temizlik görevlileri ve Müslümanları buradan güç kullanarak çıkardı, Aksa'nın kapılarını kapattı.
Kıble Mescidi'nin etrafını sararak mescidin çatısına çıkan İsrail polisi, mabedin camlarından bazılarını kırarak önce içeridekilere ses bombasıyla müdahale etti. Mescid'deki gruptan bazıları havai fişek atarak İsrail polisine direnmeye çalıştı. İsrail polisi, daha sonra Kıble Mescidi'ne girerek içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti.
İsrail polisinin, mescide sığınan aralarında kadınların da yer aldığı grubu coplarla saldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Filistin Kızılayı, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını ve yaralılara müdahale için sağlık ekiplerinin Aksa'ya doğru harekete geçtiğini bildirdi.
Filistin Kızılayı, ikinci açıklamasında İsrail polisinin sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale edilmesini engellediğini aktardı. Görgü tanıkları, olayda çok sayıda yaralı olduğunu aktardı.
İsrail polisi, olayda onlarca kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda demir barikatlar kurdu ve bölgeye çok sayıda takviye gönderdi.
İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya baskını üzerine Doğu Kudüs'teki bazı camilerden, Filistinlilere Aksa'ya gitmeleri için çağrılar yapıldı.
İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı İsrail'in kuzeyindeki bölgelerinde de sabah namazını Aksa'da kılmak üzere otobüslerin hareket ettiği bildirildi.
Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı (Hamursuz Bayramı) nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları nedeniyle Doğu Kudüs'te gerilimin tırmanmasından endişe ediliyor.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail yönüne roket atıldı.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze şeridi çevresindeki Sderot kentinde saldırı sirenlerinin çaldığı bildirildi. Gazze şeridinden Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı. Bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi. Ayrıca Gazze şeridinden atılan 4 roketin de açık araziye düştüğü paylaşıldı.
İsrail basını, bir roketin Sderot kentinde sanayi bölgesine düştüğü ve hasara yol açtığını duyurdu.
Mescid-i Aksa baskınının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te olaylar çıktı.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesi çevresine yoğun takviye gönderdi. Doğu Kudüs'ün farklı mahallelerinde Filistinliler, İsrail polisine havai fişek atarak direnmeye çalıştı.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya gruplar halinde ulaşmaya çalışan Filistinlilere ses bombaları ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin Mescid-i Aksa çevresinde çıkan olaylarda 7 yaralıya müdahale ettiği ikisinin hastaneye kaldırıldığı paylaşıldı. Yaralanmaların kauçuk kaplı mermi ve darp sonucu oluştuğu kaydedildi.
Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinden doğacak gerginliğin yansımalarından dolayı uyarıda bulundu.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye açıklamasında, "Mescid-i Aksa'da yaşananlar benzeri görülmemiş bir suçtur ve sonuçları vardır." dedi.
"Filistinli, Arap ve Müslüman herkesin buradaki sorumluluğu yüklenmesi gerekiyor" diyen Heniyye, Batı Şeria ve İsrail içindeki Filistin halkını Aksa'ya yönelmesi ve burayı koruması çağrısı yaptı.
İslami Cihad Hareketi de gelecek günlerde İsrail ile "kaçınılmaz bir karşılaşma" konusunda uyarıda bulundu.
İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale açıklamasında, Aksa'da olanların mukaddesata karşı ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı.
Nehhale, "Tüm unsurlarıyla Filistin halkının gelecek günlerde kaçınılmaz karşılaşma için hazır olması" gerektiğini bildirdi.