İsrail Refah'a bomba yağdırdı

Yüz binlerce Gazzeli'nin sığındığı Refah kentine, tüm uyarılara rağmen saldırı başlatan İsrail güçleri, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Filistinli'yi öldürdü.

İsrail Refah'a bomba yağdırdı - 1

Netanyahu talimat verdi, ordu onayladı

Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana en az 28 bin Filistinli'nin hayatını kaybetmesine yol açan İsrail saldırıları, Refah kentinde yoğunlaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze halkının sığındığı son bölge olan Refah'taki sivillerin tahliye edilmesi ve geriye kalan Hamas güçlerini yenilgiye uğratmak için orduya "ikili bir plan hazırlama" talimatı verdiğini söylemişti.

Ordunun saldırı planını onay vermesinin ardından Refah'a yönelik bombardıman dün gece başladı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail Refah'a bomba yağdırdı - 2

Uyarıları dikkate almadı

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan kente yönelik saldırı sinyali veren Tel Aviv hükümetine, müttefiki ABD'den de dahil olmak üzere çok sayıda uyarı geldi. 

Washington, "Planlanmamış bir operasyon felaket olur" derken, Refah sınırındaki Mısır'ın ise İsrail-Mısır Barış Anlaşmasını askıya alacağı öne sürüldü. Ancak İsrail, uyarıları dikkate almadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiğine göre İsrail'in Refah'a yönelik saldırlarında en az 67 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail Refah'a bomba yağdırdı - 3

İlaç eksikliği yaşanıyor

Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin, denizden ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının kent merkezinde yoğunlaştığını ve sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.

Kentteki Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise "hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını" söyledi.

İsrail Refah'a bomba yağdırdı - 4

Ambulanslar yetersiz

Bombardıman altındaki kentte, ambulansların yaralıları taşıma konusunda yetersiz kaldığı bildirildi. 

Görevli ekiplerin de enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "1,7 milyon Filistinlinin kaçacak yeri olmadığını, Refah'a saldırmasını engellemek için İsrail'e baskı yapmaya devam edilmesi gerektiğini "söyledi.

İsrail Refah'a bomba yağdırdı - 5

ABD de "tümüyle sorumlu"

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Netanyahu'ya yaktıkları yeşil ışık ve ona sağladıkları açık destek nedeniyle" Refah saldırılarından Netanyahu hükümetiyle birlikte ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin de "tümüyle sorumlu" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Katliamın, İsrail'in bölgede yürüttüğü soykırım ve zorla yerinden etme savaşının devamı olduğu" ifade edildi.

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