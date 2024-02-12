İsrail Refah'a bomba yağdırdı

Netanyahu talimat verdi, ordu onayladı

Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana en az 28 bin Filistinli'nin hayatını kaybetmesine yol açan İsrail saldırıları, Refah kentinde yoğunlaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze halkının sığındığı son bölge olan Refah'taki sivillerin tahliye edilmesi ve geriye kalan Hamas güçlerini yenilgiye uğratmak için orduya "ikili bir plan hazırlama" talimatı verdiğini söylemişti.

Ordunun saldırı planını onay vermesinin ardından Refah'a yönelik bombardıman dün gece başladı.