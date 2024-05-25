İsrail saldırıları devam ediyor | Gazze'de can kaybı 35 bin 903'e çıktı
7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik şiddetli İsrail saldırıları devam ediyor. Gazze'de bugün de can kayıpları meydana geldi ve hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı en az 35 bin 903 olarak açıklandı. Öte yandan dünyadan Filistin halkına destek de devam etti.
İsrail'in 7 Ekim'den beri bombaladığı Gazze'de can kaybı artıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bugün bildirdiğine göre Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 903'e yükseldi.
En az 80 bin 420 kişi de yaralandı.