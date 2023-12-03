İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bini aştı | İsrail: Han Yunus'u boşaltın
7 günlük ateşkesin ardından İsrail, Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdı. Gazze'de aralarında Cebaliye Mülteci Kampı'nın bulunduğu 400'den fazla nokta vuruldu. 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 15 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken 40 binden fazla insan da yaralandı. İsrail ordusunun Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda ise en az 7 sivil hayatını kaybederken, Han Yunus'taki evlerin boşaltılması çağrısı da yapıldı. Saldırılar sonrası Katar'da süren ateşkes müzakerelerinin ise çıkmaza girdiği belirtildi.
İsrail, bir kez daha Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırı haberi Filistin basını tarafından duyuruldu.