İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 ölü
Ateşkes sonrası İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Son olarak Han Yunus'a ve Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenlendi. En az 50 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 16 bine yaklaştı. Gazze'deki kara operasyonunda ölen İsrail askerlerinin sayısı ise 78'e yükseldi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze'deki Han Yunus kenti ile Deyr el-Belah'taki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybettiği bilgisini geçti.