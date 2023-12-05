İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 ölü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda biri subay 3 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.



Açıklamada ayrıca Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.