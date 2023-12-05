İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 ölü

Ateşkes sonrası İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Son olarak Han Yunus'a ve Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenlendi. En az 50 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 16 bine yaklaştı. Gazze'deki kara operasyonunda ölen İsrail askerlerinin sayısı ise 78'e yükseldi.

İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 ölü - 1

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze'deki Han Yunus kenti ile Deyr el-Belah'taki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybettiği bilgisini geçti. 

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İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 ölü - 2

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 15 bin 899'a yükseldi.

İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 ölü - 3

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda biri subay 3 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 ölü - 4

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 78’e yükseldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da dün Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait 28 askeri aracı hedef aldıklarını açıklamıştı.

İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 ölü - 5
İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 ölü - 6
İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 ölü - 7
İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 ölü - 8
İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 ölü - 9
İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 ölü - 10
İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 ölü - 11
İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 ölü - 12
İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 ölü - 13
İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 ölü - 14
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