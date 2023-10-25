İsrail'den Gazze'ye kara harekatı öncesi art arda hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail'in olası kara harekatı ABD'nin talebi üzerine hafta sonuna ertelenirken, ordunun Gazze'ye hava saldırıları ise sürüyor. Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'de El Cela ve El Yermük Caddeleri arasında kalan mahalle ile Tel el-Zaatar mahallesini hedef aldığı belirtildi. Saldırıda 37 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 26 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.