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İsrail'den Gazze'ye kara harekatı öncesi art arda hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in olası kara harekatı ABD'nin talebi üzerine hafta sonuna ertelenirken, ordunun Gazze'ye hava saldırıları ise sürüyor. Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'de El Cela ve El Yermük Caddeleri arasında kalan mahalle ile Tel el-Zaatar mahallesini hedef aldığı belirtildi. Saldırıda 37 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'den Gazze'ye kara harekatı öncesi art arda hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 26 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'den Gazze'ye kara harekatı öncesi art arda hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'de El Cela ve El Yermük Caddeleri arasında kalan mahalleyi hedef aldığı belirtildi.

İsrail'den Gazze'ye kara harekatı öncesi art arda hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3

Açıklamada, söz konusu mahalleye kısa süre önce düzenlenen yoğun saldırıda 26 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel el-Zaatar mahallesindeki bir evi vurması sonucu 11 Filistinlinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. 

Böylece her iki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

İsrail'den Gazze'ye kara harekatı öncesi art arda hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 4

Kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'den Gazze'ye kara harekatı öncesi art arda hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 5

İsrail savaş uçaklarının konut ve binaları hedef aldığı saldırı sonucu bölgede büyük yıkım meydana geldi.

İsrail'den Gazze'ye kara harekatı öncesi art arda hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 6

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'den Gazze'ye kara harekatı öncesi art arda hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 7

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100’ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'den Gazze'ye kara harekatı öncesi art arda hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 8

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 43 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'den Gazze'ye kara harekatı öncesi art arda hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 9
İsrail'den Gazze'ye kara harekatı öncesi art arda hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 10
İsrail'den Gazze'ye kara harekatı öncesi art arda hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 11
İsrail'den Gazze'ye kara harekatı öncesi art arda hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 12
İsrail'den Gazze'ye kara harekatı öncesi art arda hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 13
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