İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağındaki mahalle: Beyt Hanun
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar şiddetlenerek devam ediyor. İsrail'in saldırılarına en fazla maruz kalan Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun mahallesinde ise insani dram giderek artıyor. Neredeyse hiç sağlam binanın kalmadı mahallede, Filistinliler ayrıca su, elektrik ve yeterince gıdadan da yoksun durumda.
Hedef gözetmeksizin Gazze'nin her bölgesine bomba yağdıran İsrail ordusunun en fazla hedef aldığı yer kuzeydeki Beyt Hanun Mahallesi olarak öne çıkıyor.