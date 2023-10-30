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İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağındaki mahalle: Beyt Hanun

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar şiddetlenerek devam ediyor. İsrail'in saldırılarına en fazla maruz kalan Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun mahallesinde ise insani dram giderek artıyor. Neredeyse hiç sağlam binanın kalmadı mahallede, Filistinliler ayrıca su, elektrik ve yeterince gıdadan da yoksun durumda.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağındaki mahalle: Beyt Hanun - 1

Hedef gözetmeksizin Gazze'nin her bölgesine bomba yağdıran İsrail ordusunun en fazla hedef aldığı yer kuzeydeki Beyt Hanun Mahallesi olarak öne çıkıyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağındaki mahalle: Beyt Hanun - 2

İsrail ordusu, 24 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni bombalıyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağındaki mahalle: Beyt Hanun - 3

Havadan, karadan ve denizden Gazze'yi vuran İsrail ordusunun saldırıları özellikle bölgenin kuzeyinde yoğunlaşıyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağındaki mahalle: Beyt Hanun - 4

Gazze'nin kuzeyinde yer alan ve sınır bölgesinde bulunan Beyt Hanun Mahallesi, saldırıların odağında.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağındaki mahalle: Beyt Hanun - 5

İsrail ordusunun yoğun hava saldırılarına maruz kalan Beyt Hanun, son günlerde de tank ve obüs atışlarıyla hedef alınıyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağındaki mahalle: Beyt Hanun - 6

NEREDEYSE VURULMAYAN BİNA KALMADI

Beyt Hanun'un sınıra yakın kenar kısımlarında neredeyse vurulmayan bina yok.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağındaki mahalle: Beyt Hanun - 7

Saldırılar nedeniyle binalarda oluşan ağır hasar İsrail'in Gazze sınırında yer alan Sderot kentinden bile net şekilde görülebiliyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağındaki mahalle: Beyt Hanun - 8

Ağır yıkımın oluştuğu Beyt Hanun'un kenar kısımları harabeye dönmüş durumda.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağındaki mahalle: Beyt Hanun - 9

İsrail ordusu, son günlerde Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarında daha çok iç kesimlere yoğunlaşmış durumda çünkü kenar kısımlarda neredeyse vurulmayan yerin kalmadığı görülüyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağındaki mahalle: Beyt Hanun - 10
İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağındaki mahalle: Beyt Hanun - 11
İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağındaki mahalle: Beyt Hanun - 12
İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağındaki mahalle: Beyt Hanun - 13
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