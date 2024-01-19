İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 105. gün: Nasr Hastanesi'nden kaçış sürüyor

İsrail'in yoğun bombardımanı altında olan Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bine yaklaştı. Son olarak İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıda en az 16 kişi öldü. Güneydeki Han Yunus'ta Filistin-İsrail güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Han Yunus'ta bulunan, Gazze'de hizmet veren 3 hastaneden biri olan Nasır'a sığınan siviller ise çatışmalar nedeniyle terk etmeye başladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 105. gün: Nasr Hastanesi'nden kaçış sürüyor - 1

İsrail güvenli bölge olarak belirlenen Refah şehrini bir kez daha hedef aldı. Savaşın başında İsrail tarafından bölgeye gitmeleri istenen çok sayıda Filistinli evlerini terk ederek güneye kaçtı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 105. gün: Nasr Hastanesi'nden kaçış sürüyor - 2

İSRAİL, REFAH KENTİNİ YENİDEN VURDU

Kuzeydeki operasyonunu güneye genişleten İsrail, on binlerce sivilin sığındığı Refah kentini yine vurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 105. gün: Nasr Hastanesi'nden kaçış sürüyor - 3

Gece yarısı bir eve füze isabet etmesi sonucu aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 105. gün: Nasr Hastanesi'nden kaçış sürüyor - 4

İsrail güçleri Han Yunus'a da saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail askerlerinin hava saldırıları eşliğinde kent içinde tanklarla daha derinlere ilerlediği belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 105. gün: Nasr Hastanesi'nden kaçış sürüyor - 5

Bölgede Filistin ve İsrail güçleri arasında çok yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 105. gün: Nasr Hastanesi'nden kaçış sürüyor - 6

İSRAİL TANKLARI HASTANEYE BİRKAÇ METRE UZAKLIKTA

İsrail güçlerinin Han Yunus'taki Nasır hastanesi çevresine saldırdığı, hastaneye sığınan sivillerin kaçmaya başladığı açıklandı. İsrail tanklarının hastaneye birkaç metre mesafede olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 105. gün: Nasr Hastanesi'nden kaçış sürüyor - 7

Filistinli yetkililer hastane yakınlarına düzenlenen hava saldırılarında ölenler olduğunu ve çevresindeki evlerde hasar oluştuğunu söyledi. BM, Nasır Hastanesi'nin çatışmalar nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu  ise son 24 saatte çoğu Han Yunus'ta olmak üzere 60 Filistinli militanın öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 105. gün: Nasr Hastanesi'nden kaçış sürüyor - 8

SIĞINMACI KAMPLARI DA VURULDU

Daraj'da BM'ye ait bir sağlık kliniğine de füze isabet ettiği öğrenildi. Gazze'nin merkezinde yer alan sığınmacı kamplarının da vurulduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 105. gün: Nasr Hastanesi'nden kaçış sürüyor - 9

İLAÇLAR GAZZE ŞERİDİNE GİRDİ

Öte yandan, Katar ve Fransa arabulucuğunda varılan anlaşma kapsamında Gazze'de tutulan rehineler için tıbbi yardım taşıyan tırların bölgeye girişine izin verildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 105. gün: Nasr Hastanesi'nden kaçış sürüyor - 10

Tırlarda aynı zamanda Gazze'deki sivillere ve hastanelere dağıtılması için ilaç ve insani yardım da bulunduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 105. gün: Nasr Hastanesi'nden kaçış sürüyor - 11
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