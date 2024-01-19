İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 105. gün: Nasr Hastanesi'nden kaçış sürüyor
İsrail'in yoğun bombardımanı altında olan Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bine yaklaştı. Son olarak İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıda en az 16 kişi öldü. Güneydeki Han Yunus'ta Filistin-İsrail güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Han Yunus'ta bulunan, Gazze'de hizmet veren 3 hastaneden biri olan Nasır'a sığınan siviller ise çatışmalar nedeniyle terk etmeye başladı.
İsrail güvenli bölge olarak belirlenen Refah şehrini bir kez daha hedef aldı. Savaşın başında İsrail tarafından bölgeye gitmeleri istenen çok sayıda Filistinli evlerini terk ederek güneye kaçtı.