İsrailliler ateşkes için sokaklarda: Masada anlaşma var kabul et
İsrailliler, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurmasının ardından Batı Kudüs'te hükümetlerinden ateşkes anlaşmasını imzalaması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.
İsrailli aktivistler akşam saatlerinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırısını protesto etmek için Batı Kudüs'teki Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutu yakınlarında toplandı.
İsrail polisi, Netanyahu'nun evine çıkan yolları demir bariyerler ve güvenlik araçlarıyla kapattı. İsrailli aktivistler, "Filistinlilerin de hayatları önemlidir", "Ölüm yeter, savaşı durdurun", "Refah'a saldırı=Ölü esirler" yazılı pankart, afiş ve dövizler taşıdı.