İsrailliler ateşkes için sokaklarda: Masada anlaşma var kabul et

Gösterilere katılan Noam Davidov da Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini, kendi hükümetlerinin de bu anlaşmaya razı olması adına baskı yapmak için gösteriye katıldığını söyledi.

İsrail hükümetindeki aşırı sağcı figürlerin ateşkese itirazları nedeniyle "karamsar" olduğunu dile getiren Davidov, İsrail hükümetinin ateşkes anlaşmasını kabul etmemesiyle daha yoğun protestolar yaşanacağını kaydetti.

Davidov, "İsrail hükümetinin yaptıklarından dolayı üzgünüz. İsrail halkı bundan daha iyi. Filistinliler burada yaşananlardan daha iyisini hak ediyor. Barış içinde yaşamak istiyoruz." dedi.