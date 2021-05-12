İstanbul'da İsrail protestosu

Araç konvoyları oluşturuldu, yürüyüşler düzenlendi, sloganlar atıldı. İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protesto gece de sürdü.

Bir grup sürücü önce Fatih Vatan Caddesi'nde buluştu. Kornalar çalarak, konvoy halinde Levent'teki başkonsolosluk binası önüne geldiler.

Bazı sivil toplum kuruluşları ve derneklerin de katılımıyla protesto düzenlendi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.