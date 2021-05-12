İstanbul'da İsrail protestosu

İsrail'in saldırılarına karşı eylemler vardı. İstanbul'da bir grup kapanma tedbirlerine karşın araç konvoyları eşliğinde İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

NTV Haber 12.05.2021 - 02:00

İstanbul'da İsrail protestosu - 1
Araç konvoyları oluşturuldu, yürüyüşler düzenlendi, sloganlar atıldı. İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protesto gece de sürdü.
İstanbul'da İsrail protestosu - 2
Bir grup sürücü önce Fatih Vatan Caddesi'nde buluştu. Kornalar çalarak, konvoy halinde Levent'teki başkonsolosluk binası önüne geldiler.
İstanbul'da İsrail protestosu - 3
Bazı sivil toplum kuruluşları ve derneklerin de katılımıyla protesto düzenlendi.
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.
İstanbul'da İsrail protestosu - 4

Ankara'da da Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri Seğmenler Parkı önünde toplandı.
İstanbul'da İsrail protestosu - 5
Grup daha sonra sloganlar atarak İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ne yürüdü, Büyükelçilik önüne siyah çelenk bıraktı.
İstanbul'da İsrail protestosu - 6

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