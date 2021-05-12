İstanbul'da İsrail protestosu

İsrail'in saldırılarına karşı eylemler vardı. İstanbul'da bir grup kapanma tedbirlerine karşın araç konvoyları eşliğinde İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.
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NTV Haber 12.05.2021 - 02:00
Araç konvoyları oluşturuldu, yürüyüşler düzenlendi, sloganlar atıldı. İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protesto gece de sürdü.
Bir grup sürücü önce Fatih Vatan Caddesi'nde buluştu. Kornalar çalarak, konvoy halinde Levent'teki başkonsolosluk binası önüne geldiler.
Bazı sivil toplum kuruluşları ve derneklerin de katılımıyla protesto düzenlendi. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.
Ankara'da da Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri Seğmenler Parkı önünde toplandı.
Grup daha sonra sloganlar atarak İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ne yürüdü, Büyükelçilik önüne siyah çelenk bıraktı.
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