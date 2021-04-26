İtalya yeniden açıldı: Halk sokaklara akın etti

Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, planın salgının yol açtığı hasarı onaracak ve İtalyan ekonomisinin "yapısal zayıflıklarını" çözebilecek "tarihi bir müdahale" olacak.

Bununla birlikte, hükümetin kurtarma paketiyle yatırım yapacağı öncelikli konular arasında ise şunlar yer alıyor: altyapı, özellikle yüksek hızlı demiryolları; hidrojen enerji projeleri de dahil olmak üzere yeşil enerji; internet hizmetlerine ve dijitalleşmeye yatırım.

Plana göre ayrıca salgından ekonomik olarak orantısız bir şekilde etkilenen kadınlara ve gençlere de yardım edilecek.