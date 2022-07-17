İtalya'da 4 saatlik grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi

İtalya'da hava trafik kontrolörleri, yer görevlileri ve düşük maliyetli hava yolları çalışanlarının katıldığı 4 saatlik grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 17.07.2022 - 22:30

İtalya'da 4 saatlik grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi - 1

'da bazı hava trafik kontrolörleri sendikaları ile düşük maliyetli hava yolları çalışanlarının dahil olduğu 4 saatlik grev sebebiyle çok sayıda uçuş iptal edildi.

İtalya'da 4 saatlik grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi - 2

ANSA ajansının haberine göre, ülkede bazı sendikaların çağrısıyla farklı havaalanlarındaki hava trafik kontrolörleri ve yer görevlilerine ilaveten Ryanair, Air Malta, Easyjet ve Volotea gibi bazı düşük maliyetli firmaların personeli bugün 14.00 ila 18.00 saatlerinde greve gitti.

İtalya'da 4 saatlik grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi - 3

Ülke genelindeki 4 saatlik grev sebebiyle yüzlerce uçuşun iptal edildiği, bazı uçuşların da geciktiği kaydedildi.

İtalya'da 4 saatlik grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi - 4

Hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesinin arkasında personel yetersizliği ve çalışma koşullarını protesto etmeleri olduğu belirtildi.

İtalya'da 4 saatlik grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi - 5
İtalya'da 4 saatlik grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi - 6
İtalya'da 4 saatlik grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi - 7
İtalya'da 4 saatlik grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi - 8
İtalya'da 4 saatlik grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi - 9

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