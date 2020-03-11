İtalya'da bilanço büyüyor: 827 ölü (Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü pandemi ilan etti)

ntv.com.tr 11.03.2020 - 20:04 | Son Güncelleme : 11.03.2020 - 21:46
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, ülkede corona virüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini doğruladı.
Öte yandan, İsveç'in başkenti Stockholm'da bir hastane corona virüs nedeniyle bir hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Corona virüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Gece saatlerinde kemeraların karşısına geçen Koca, "Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir." dedi.
Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın Sağlık Bakanı Anibal Cruz, daha önce İtalya'da bulunan iki kişide Covid-19 virüsünün bulunduğunu açıkladı.
Cruz, ülkenin Oruro ve Santa Cruz eyaletlerinden yaşları 60 ve 64 olan virüsün bulaştığı iki kadının karantinaya alındığını söyledi.
Latin Amerika'da, Covid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 19, Şili'de 17, Ekvador'da 17, Brezilya'da 25, Meksika 7 ve Peru'da 11, Kolombiya'da 3, Kosta Rika'da 13 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.
Panama Sağlık Bakanı Rosario Turner, diyabet ve zatürre rahatsızlıkları bulunan bir kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Covid-19 nedeniyle gerçekleşen ilk ölümü açıklayan Turner ayrıca bu hastalığa yakalananların sayısının da 8'e yükseldiğini kaydetti.
Ülkenin kuzeyindeki tüm fuar, konser gibi etkinlikler ve spor müsabakalarının durdurulduğunu vurgulayan Turner bu bölgedeki bütün eğitim faaliyetlerinin de 7 Nisan'a kadar askıya alındığı bilgisini paylaştı.
Panama'da ilk koronavirüs vakası, önceki gün İspanya'nın başkenti Madrid'den gelen 40 yaşında bir kadının rahatsızlanması ve yapılan testlerin pozitif çıkmasıyla görülmüştü.
İsrail Sağlık Bakanlığı, isimleri paylaşılmayan 12 İsraillide daha Covid-19 tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, yakın zamanda İspanya'dan dönen 9 yaşındaki bir çocukta da virüs tespit edildiği kaydedildi.
Böylece İsrail'de Covid-19 görülen kişi sayısı 70'e çıktı.
Tel Aviv yönetimi, Covid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.
İsrail'e gelen yabancılar karantina altında kalacakları bir adres gösteremezler ise ülkeye alınmayacak. Bu uygulama 12 Mart'ta yürürlüğe girecek.
65 kişiye corona virüs teşhisi konan Kuveyt'te, virüsle mücadele kapsamında eğitime iki hafta daha ara verilmesi, vize işlemlerinin durdurulması ve spor faaliyetlerinin askıya alınması gibi bir dizi kararı alındı.
Açıklamayı yapan Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram ayrıca, "tüm resmi kurumların; karantina altındaki çalışanların iş yerlerine gelmesine izin vermemesinin ve Sağlık Bakanlığının belirlediği süreyi karantinada geçirmesini sağlamasının" yer aldığını aktardı.
Hükümet Sözcüsü, kamusal alanlarda virüsün yayılmasını önlemek adına da ikinci bir duyuruya kadar ülkedeki tüm sinema, tiyatro, düğün salonları ile otellerdeki eğlence salonlarının kapatılmasına karar verildiğini belirtti.
BİR KİŞİ İYİLEŞTİ
Öte yandan Kuveyt Sağlık Bakanı Basil es-Sabah, corona virüs teşhisi koyulan bir kadının iyileştiğini duyurdu.
Gürcistan'da Covid-19 tespit edilen kişi sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.
Hükümetin, Covid-19'la ilgili oluşturulan resmi internet sitesi "https://stopcov.ge"de yer alan yazılı açıklamada, ülkede virüsün görüldüğü kişi sayısının 15'e çıktığı belirtildi.
İngiltere'de Hasta Güvenliğinden Sorumlu Bakan Nadine Dorries'te corona virüs tespit edildi.
Dorries, son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldı ve geçen hafta parlamentoda yüzlerce parlamenterle bir arada bulundu. HABERE GİT
Çin’de Covid-19 salgınında can kaybı 3 bin 161’e yükseldi.
Ülkede salgından dolayı son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 24 yeni vaka saptandı.
Yeni can kayıplarının tümü salgının merkez üssü durumundaki Hubey eyaletinde oldu. Ülkede bugüne kadar salgın nedeniyle yaşanan can kayıpları 3’ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 161’e ulaştı.
Diğer yandan saptanan vaka sayısı da 4 bin 492’sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 778’e yükselirken, şüpheli vaka sayısı 285’e, gözetim altındaki kişi sayısı 14 bin 607’ye geriledi.
Çin ana karası dışında Hong Kong'da görülen vaka sayısı da 120’ye çıktı. Ayrıca son 24 saatte ülkeye yurt dışından gelen yabancı üke vatandaşlarında saptanan Kovid-19 vakası 10 artarak 79’a yükseldi. Söz konusu yeni ithal vakaların 6’sı başkent Pekin, iki Şanghay, biri Şandong diğeri de Gansu eyaletinde tespit edildi.
Diğer yandan Çin basınındaki haberlerde ülkenin güneyindeki Fucien eyaletine bağlı Çüencou kentinde Hubey ve Cıciang eyaletlerinden gelen ve Covid-19 vakalarıyla temas eden hastaların kaldığı otelin çökmesi sonrasında ölü sayısının 26’ya çıktığı kaydedildi.
Kentte cumartesi akşamı binanın birinci katında yapılan onarım çalışmalarında yaşanan bir kaza nedeniyle çöken otelin enkazında, bugüne kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarında 68 kişi göçük altından çıkarıldı, bunların 26’sı hayatını kaybetti. Ayrıca göçük altında kalan diğer 3 kişi için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
Yerel yetkililer, Çüencou’da cumartesi yerel saatle 19.30 sularında çöken otelde 71 kişinin mahsur kaldığını bildirmişti.