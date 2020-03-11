İtalya'da bilanço büyüyor: 827 ölü (Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü pandemi ilan etti)

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi. 196 ölüm ülkede "bir günde açıklanan en yüksek ölüm" olarak kayıtlara geçti. Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü pandemi (küresel salgın) ilan etti. Pandemiler veya pandemik hastalıklar corona virüs gibi bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara deniliyor.

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ntv.com.tr 11.03.2020 - 20:04

İTALYA'DA 196 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ İtalya’da 21 Şubat'ta patlak veren Corona virüs salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.



Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma’da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.



Ülkede, mevcut vaka sayısının 10 bin 590'a çıktığını bildiren Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 12 bin 462 olduğunu kaydetti. Borrelli, ölü sayısının düne göre 196 kişi daha artarak toplam sayının 827'ye yükseldiğini açıkladı.



Öte yandan Borrelli’nin açıkladığı sayı, "bir günde açıklanan en yüksek ölüm" olarak kayıtlara geçti.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 48'E YÜKSELDİ Fransa'da Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 48'e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 281'e yükseldi.

DSÖ CORONA VİRÜSÜ PANDEMİ İLAN ETTİ Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros,Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında tüm dünyada 100'ün üstünde ülkede görüne corona virüsü pandemi, yani küresel salgın ilan ettiklerini duyurdu.

Tedros, "Corona virüs salgının hem yayılma hızı hem şiddeti dolayısıyla endişeliyiz. İki haftada Çin dışında görülen vaka sayısı 13'e katlandı. Bu nedenle Covid-19'un pandemi olarak karakterize etmeye karar verdik" dedi.

PANDEMİ (KÜRESEL SALGIN) NEDİR? DSÖ, daha önce corona virüs salgını için sabit seviyede oluşan ve popülasyonda görece olarak yüksek derece seyreden hastalıklara denilen epidemi terimini kullanıyordu. Pandemi terimi ise corona virüs gibi bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar için kullanılıyor.

BULGARİSTAN VE İSVEÇ'TE İLK ÖLÜM Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, ülkede corona virüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini doğruladı. Öte yandan, İsveç'in başkenti Stockholm'da bir hastane corona virüs nedeniyle bir hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bulgaristan'da daha önce 6 vaka bildirilmişti.

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi.

Diğer taraftan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan , devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, Covid-19 teşhisi konulduktan sonra Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve hastalığı yenerek taburcu edildiğini söyledi.

IRAK'TA ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ Irak'ın güneyindeki Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hastalıktan ölenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Kerbela İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vücut ısısının yükselmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ülkede corona virüsten ölenlerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.





Bağdat yönetimi, Covid-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti. Irak ayrıca, resmi ve diplomatik heyetler haricinde İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa ve İspanya'dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati yeni bir uyarıya kadar yasaklamıştı.

ALMANYA'DA 3. ÖLÜM Almanya Sağlık Bakanlığı ülkede corona virüs nedeniyle üçüncü ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Almanya'da şu ana kadar bin 613 vakanın görüldüğü bildirildi.

HOLLANDA'DA VE İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI ARTIYOR Hollanda Sağlık Bakanlığı ülkedeki vaka sayısının 503'e çıktığını bildirdi. İngiltere'den yapılan açıklamada ise ülkede tespit edilen vaka sayısının 456'ya çıktığı duyuruldu.

5 DEVRİM MUHAFIZI HAYATINI KAYBETTİ İran'da 5 Devrim Muhafızı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Devrim Muhafızlarına ait Defapress haber sitesine göre, Şerif, "Koronavirüsle mücadele çalışmalarında bulunan 5 Devrim Muhafızı ve birkaç Besic (Milis Gücü) hayatını kaybetti. Virüs bulaşan bazıları da tedavi altında." dedi.



Şerif, ülke genelinde 100 bin Devrim Muhafızı ve Besic'in söz konusu çalışmada yer aldığını kaydetti.

Kendisi de bir tıp doktoru olan İlahiyan, tedbirlerin alınması halinde Covid-19'dan korkulmaması gerektiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin, ellerinizi sıklıkla yıkayın ve ellerinizle yüzünüze temas etmekten kaçının." tavsiyelerinde bulundu.

İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, 5 Mart'ta Tahran Milletvekili'nin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede karantinaya alındığını duyurmuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede corona virüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Covid-19 teşhisi konulan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.



İran'da Kovid-19 teşhisi konulan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de iyileşerek taburcu edilmişti.

TÜRKİYE'DE İLK VAKA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Corona virüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Gece saatlerinde kemeraların karşısına geçen Koca, "Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir." dedi. HABERE GİT

BOLİVYA'DA İLK VAKA Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın Sağlık Bakanı Anibal Cruz, daha önce İtalya'da bulunan iki kişide Covid-19 virüsünün bulunduğunu açıkladı. Cruz, ülkenin Oruro ve Santa Cruz eyaletlerinden yaşları 60 ve 64 olan virüsün bulaştığı iki kadının karantinaya alındığını söyledi. Latin Amerika'da, Covid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 19, Şili'de 17, Ekvador'da 17, Brezilya'da 25, Meksika 7 ve Peru'da 11, Kolombiya'da 3, Kosta Rika'da 13 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.

PANAMA'DA İLK ÖLÜM Panama Sağlık Bakanı Rosario Turner, diyabet ve zatürre rahatsızlıkları bulunan bir kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Covid-19 nedeniyle gerçekleşen ilk ölümü açıklayan Turner ayrıca bu hastalığa yakalananların sayısının da 8'e yükseldiğini kaydetti. Ülkenin kuzeyindeki tüm fuar, konser gibi etkinlikler ve spor müsabakalarının durdurulduğunu vurgulayan Turner bu bölgedeki bütün eğitim faaliyetlerinin de 7 Nisan'a kadar askıya alındığı bilgisini paylaştı.



Panama'da ilk koronavirüs vakası, önceki gün İspanya'nın başkenti Madrid'den gelen 40 yaşında bir kadının rahatsızlanması ve yapılan testlerin pozitif çıkmasıyla görülmüştü.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 70 İsrail Sağlık Bakanlığı, isimleri paylaşılmayan 12 İsraillide daha Covid-19 tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, yakın zamanda İspanya'dan dönen 9 yaşındaki bir çocukta da virüs tespit edildiği kaydedildi.



Böylece İsrail'de Covid-19 görülen kişi sayısı 70'e çıktı.



Tel Aviv yönetimi, Covid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı. İsrail'e gelen yabancılar karantina altında kalacakları bir adres gösteremezler ise ülkeye alınmayacak. Bu uygulama 12 Mart'ta yürürlüğe girecek.

KUVEYT ÖNLEMLERİ ARTIRIYOR 65 kişiye corona virüs teşhisi konan Kuveyt'te, virüsle mücadele kapsamında eğitime iki hafta daha ara verilmesi, vize işlemlerinin durdurulması ve spor faaliyetlerinin askıya alınması gibi bir dizi kararı alındı.



Açıklamayı yapan Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram ayrıca, "tüm resmi kurumların; karantina altındaki çalışanların iş yerlerine gelmesine izin vermemesinin ve Sağlık Bakanlığının belirlediği süreyi karantinada geçirmesini sağlamasının" yer aldığını aktardı.



Hükümet Sözcüsü, kamusal alanlarda virüsün yayılmasını önlemek adına da ikinci bir duyuruya kadar ülkedeki tüm sinema, tiyatro, düğün salonları ile otellerdeki eğlence salonlarının kapatılmasına karar verildiğini belirtti.



BİR KİŞİ İYİLEŞTİ Öte yandan Kuveyt Sağlık Bakanı Basil es-Sabah, corona virüs teşhisi koyulan bir kadının iyileştiğini duyurdu.

GÜRCİSTAN'DA SAYI 15'E YÜKSELDİ Gürcistan'da Covid-19 tespit edilen kişi sayısının 15'e yükseldiği bildirildi. Hükümetin, Covid-19'la ilgili oluşturulan resmi internet sitesi "https://stopcov.ge"de yer alan yazılı açıklamada, ülkede virüsün görüldüğü kişi sayısının 15'e çıktığı belirtildi.

İNGİLİZ BAKANDA VİRÜS İngiltere'de Hasta Güvenliğinden Sorumlu Bakan Nadine Dorries'te corona virüs tespit edildi. Dorries, son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldı ve geçen hafta parlamentoda yüzlerce parlamenterle bir arada bulundu. HABERE GİT

ÇİN'DE SON DURUM Çin’de Covid-19 salgınında can kaybı 3 bin 161’e yükseldi. Ülkede salgından dolayı son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 24 yeni vaka saptandı. Yeni can kayıplarının tümü salgının merkez üssü durumundaki Hubey eyaletinde oldu. Ülkede bugüne kadar salgın nedeniyle yaşanan can kayıpları 3’ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 161’e ulaştı. Diğer yandan saptanan vaka sayısı da 4 bin 492’sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 778’e yükselirken, şüpheli vaka sayısı 285’e, gözetim altındaki kişi sayısı 14 bin 607’ye geriledi. Çin ana karası dışında Hong Kong'da görülen vaka sayısı da 120’ye çıktı. Ayrıca son 24 saatte ülkeye yurt dışından gelen yabancı üke vatandaşlarında saptanan Kovid-19 vakası 10 artarak 79’a yükseldi. Söz konusu yeni ithal vakaların 6’sı başkent Pekin, iki Şanghay, biri Şandong diğeri de Gansu eyaletinde tespit edildi.

KARANTİNA OTELİNDE ÖLÜ SAYISI 26’YA ÇIKTI Diğer yandan Çin basınındaki haberlerde ülkenin güneyindeki Fucien eyaletine bağlı Çüencou kentinde Hubey ve Cıciang eyaletlerinden gelen ve Covid-19 vakalarıyla temas eden hastaların kaldığı otelin çökmesi sonrasında ölü sayısının 26’ya çıktığı kaydedildi. Kentte cumartesi akşamı binanın birinci katında yapılan onarım çalışmalarında yaşanan bir kaza nedeniyle çöken otelin enkazında, bugüne kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarında 68 kişi göçük altından çıkarıldı, bunların 26’sı hayatını kaybetti. Ayrıca göçük altında kalan diğer 3 kişi için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.



Yerel yetkililer, Çüencou’da cumartesi yerel saatle 19.30 sularında çöken otelde 71 kişinin mahsur kaldığını bildirmişti.