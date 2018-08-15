İtalya'da çöken köprünün tamamı yıkılacak
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
İtalya'nın Cenova kentinde çöken köprünün enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer ölü sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı. Olayda 15 kişi de yaralandı. Çöken Morandi Köprüsü'nün yıkılacağı da belirtildi. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Rixi, "Böyle bir köprü yıldırım ve fırtına nedeniyle çökmez, suçlu olanlar bulunmalı" açıklaması yaptı.
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1İtalya’nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde bir kısmı çöken Morandi Köprüsü’nün yıkılacağı açıklandı.
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2İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Edoardo Rixi, köprünün yıkılacağını duyurdu.
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3Ulaştırma Bakan Yardımcısı Rixi, "Trafiğin üzerinde ciddi sonuçları olacak ve vatandaşlarla şirketler için de sorun teşkil edecek ama Morandi Köprüsü’nün tamamı yıkılmak zorunda. Ayrıca öyle bir köprü yıldırım veya fırtına nedeniyle yıkılmaz, bu olayda suçlu olanlar bulunmalı" ifadelerini kullandı.
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35 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDIDün A10 otoyolu üzerinde bulunan Morandi Köprüsü’nün bir kısmının çökmesiyle çok sayıda aracın zemine düştüğü, bazı araçlar ile civardaki binaların da köprünün enkazında kaldığı olayda, 35 kişi hayatını kaybetti.
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5Yaşamını yitiren kişilerden 3'ünün 8, 12 ve 13 yaşında çocuklar olduğu belirtilen faciada, 3 kişinin ise kimliğinin belirlenemediği aktarıldı.
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6Faciada 12'si ağır olmak üzere 15 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin gece saatlerinde taburcu edildiği öğrenildi.
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7Ayrıca kaybolanlar da olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının hem enkaz alanında hem de nehir yatağında sürdüğü bildirildi.
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8Başbakan Giuseppe Conte, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio ile Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli de bugün Cenova’da olacak.
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9Conte, hastanedeki yaralıları ziyaret edecek, yerel yetkililerle ve bakanlarla bir araya gelecek.
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ÇÖKME RİSKİ DEVAM EDİYORÖte yandan, köprünün diğer kısımlarının da çökme riski bulunuyor. Cenova Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu sebeple civardaki 11 bina ile 440 kişi tahliye edildi. Tahliyeler devam ettiği için bu sayının daha da artabileceği belirtiliyor.
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11Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmur ve fırtınanın da etkili olduğu vurgulanıyor.
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12Görgü tanıklarından biri, köprünün yıldırım düşmesinin ardından çöktüğünü anlattı.
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13Edinilen bir diğer bilgiye göre, 2011 yılında hazırlanan bir raporda köprünün çürüdüğü bilgisi yer aldı. Bir İtalyan karayolu şirketinin hazırladığı raporda, "Araç kuyrukları ve trafiğin boyutu, özellikle kalabalık saatlerdeki yoğun talep nedeniyle Morandi viyadüğünün günden güne çürümesine neden oluyor" ifadesine yer verildi.
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KÖPRÜNÜN BAKIMINI YAPAN ŞİRKETE SUÇLAMAKöprünün idare ve bakımını yürüten Autostrade per l'Italia şirketi, köprünün tabanının sağlamlaştırılması için çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü ve köprü ile köprüdeki çalışmaların sürekli gözlem ve denetim altında olduğunu savunuyor.
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15Ancak Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, sorumlunun şirket olduğunu vurguladı.
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16Di Maio, "İdarecilerin adı soyadı belli, Autostrade per l'Italia. Yıllarca bireylerin idaresinin daha iyi olacağı söylendi. Ama yetkili kişi bize kalkmış köprünün sağlam olduğunu söylüyor. Bunlar bahane. Autostrade'nin bakımı yapması gerekiyordu ama yapmadı. İstifa etmeleri gerekiyor" dedi.
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17Ulaştırma Bakanı Toninelli'nin gerekli süreci başlattığını belirten Di Maio, hem vatandaşların mağdur olmaması hem de şehrin bir an önce normale dönmesi için gerekli bütün çalışmaları yapacaklarını da sözlerine ekledi.
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18Dün İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çökmüştü.
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19Köprünün bazı araçlar ile binaların üzerine yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı bildirilmişti. Olayda 35 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı.
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20Köprü, alışveriş merkezleri, fabrikalar, bazı yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve bir nehrin üzerinden geçiyor.
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