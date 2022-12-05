İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı

İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen karşıt görüşlü iki farklı gösteride, sol görüşlülerin aşırı sağcılara doğru yürümesine güvenlik güçleri copla müdahale edince arbede çıktı.

İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 1

Aşırı sağcı ve Rusya yanlısı yaklaşık 300 kişilik bir grup, Cadorna Meydanı'nda toplanarak Ukrayna'ya silah gönderilmesini protesto etti.

İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 2

Ellerinde meşale ve İtalyan bayraklarıyla yürüyen aşırı sağcılar, "Savaşa karşı birleştik" ve "Rus düşmanlığına hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 3

Aşırı sağcılar, yürüyüşleri sırasında meşaleler yakarak, savaşa karşı olduklarını belirtti.

İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 4

Kentin bir diğer noktası olan Duomo yakınlarındaki Cairoli Meydanı'nda ise sayıları 500'den fazla sol görüşlü bir grup, savaşı ve faşizmi protesto etmek için bir araya geldi.

İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 5

Sol görüşlü grup, bir süre sonra aşırı sağcıların bulunduğu alana doğru yürümek isteyince güvenlik güçleri buna engel oldu.

İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 6

Polis ile sol görüşlüler arasında sert bir arbede yaşanırken, güvenlik güçleri copla müdahalede bulundu.

İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 7

İtalyan basınındaki haberlere göre, olaylarda 1 polis yaralandı.

İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 8
İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 9
İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 10
İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 11
İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 12
İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 13
İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 14
İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 15
İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 16
İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 17
İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında ortalık karıştı - 18

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