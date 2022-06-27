İtalya'da tarihi kuraklık: Başpsikopos yağmur duasına çıktı, fıskiyeler kapatıldı

İtalya son yılların en ciddi kuraklığıyla karşı karşıya bulunuyor. Ocak ve Mayıs ayları arasında, 1800'lü yıllardan bu yana, en düşük yağış rekoru kırıldı. Ülkenin en uzun nehri olan Po'da ise su seviyesi son 70 yılın en düşük seviyesine geriledi.