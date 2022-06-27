İtalya'da tarihi kuraklık: Başpsikopos yağmur duasına çıktı, fıskiyeler kapatıldı

Haberler - ntv.com.tr - AP - NTV Haber 27.06.2022 - 11:33 | Son Güncelleme : 27.06.2022 - 11:43
İtalya son yılların en ciddi kuraklığıyla karşı karşıya bulunuyor. Ocak ve Mayıs ayları arasında, 1800'lü yıllardan bu yana, en düşük yağış rekoru kırıldı. Ülkenin en uzun nehri olan Po'da ise su seviyesi son 70 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Bununla birlikte, ülkedeki tarım üreticileri konfederasyonu bu yıl yüzde 30 ile yüzde 40'lık ürün kaybı beklediklerini duyurdu. Bu nedenle, tarım sektöründe ekonomik kaybın 3 milyar euroyu bulacağı kaydedildi.
Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala birçok kuraklık tedbiri aldıklarını açıkladı. Kentte süs havuzlarının suyunun kesilmesi, çimenler ve yeşil alanları sulayan fıskiyelerin kapatılması gibi önlemlere başvuruldu.
Kuraklık nedeniyle Milonu’nda da içerisinde yer aldığı Lombardiya bölgesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini belirten Sala, sıcaklıkların haftalardır 30 santigrat derecenin (üzerinde olduğunu ve yakın zamanda yeni bir sıcak hava dalgasının geleceğini söyledi.
Sala, "Kuraklık acil durumu devam ediyor ve önlemler alınmalı" diyerek herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini de sözlerine ekledi. Vatandaşlara, bitkileri temizlemek ve sulamak için içme suyu kullanımını en aza indirmeleri çağrısında bulunurken, yeni dikilen ağaçlar dışında kamuya ait çimleri ve yeşil alanları sulayan fıskiyelerin kapatılacağını açıkladı.
Bununla birlikte Milan Belediye Başkanı, enerji tüketimini azaltmak ve dolayısıyla elektrik kesintisi riskini azaltmak için ofis, dükkan ve evlerdeki klimaların 26 derece ve üzerinde tutulması gerektiğini bildirdi.
Diğer taraftan, Başpiskopos Mario Delpini, Milano'nun eteklerinde çiftçi topluluklarına hizmet eden üç kiliseyi ziyaret ederek yağmur duasına çıktı.
Aziz Martin Olearo di Mediglia kilisesinin önündeki bir tarlayı kutsamak için kutsal suyu kullandı. Delpini, insanın doğayla ilişki biçimindeki savurganlığa dikkat çekerek, doğal kaynakların israfı ve sömürülmesinden kaçınılması gerektiğini söyledi.
Öte yandan, olağandışı sıcaklık ve yağış eksikliği İtalya’daki mevcut krizin suçlusu olsa da, İtalya Ulusal İstatistik Kurumu’nun (ISTAT) tahminlerine göre, ülkedeki su dağıtım altyapısının büyük ölçüde eski ve bakımsız olması nedeni de mevcut su sıkıntısında büyük rol oynuyor.
Kurum, her yıl dağıtım şebekelerindeki içme suyunun yüzde 42'sinin borulardaki sızıntılar nedeniyle kaybedildiğini açıkladı.