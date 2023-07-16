İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı

Adını Dante'nin Cehennem'inde yer alan üç başlı canavar-köpek "Cerberus" tan alan şiddetli bir sıcak hava dalgası henüz sona ermemişti ki uzmanlar, Yunan mitolojisinde ölüleri tekneyle ruhlar alemine götüren "Kharoon" adlı daha şiddetli bir sıcak hava dalgasının yolda olduğu konusunda uyardı. İtalyan meteorolog Giulio Betti, hava sıcaklıklarının ülkesinin yanı sıra Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da da zirveye ulaşacağı ve yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağını söyledi.

İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı - 1

Güney Avrupa ve Türkiye önümüzdeki hafta da sıcak hava dalgası nedeniyle bunalmaya devam edecek.

DÜNYA HABERLERİ

İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı - 2

İtalya, İspanya ve Yunanistan'da birkaç gündür yüksek sıcaklıklar yaşanıyor.

İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı - 3

İtalya Sağlık Bakanlığı hafta sonu için Roma, Bologna ve Floransa'nın da aralarında bulunduğu 16 şehir için kırmızı alarm verdi.

İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı - 4

İtalyan medyasına göre, sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta boyunca devam etmesi ve Sardunya'da 48 derece sıcaklığın görülmesi bekleniyor.

İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı - 5

AVRUPA REKORU KIRILACAK

Ancak, uzmanların bildirdiğine göre  böyle bir sıcaklık, Ağustos 2021'de Sicilya'da kaydedilen 48,6 derecelik Avrupa rekorunun gerisinde kalacak.

İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı - 6

İtalyan meteoroloji servisi, Sardinya'nın önümüzdeki hafta yaşanacak ve hava tahmincilerinin Yunan mitolojisinde ruhları yeraltı dünyasına götüren feribotçuya atfen Kharoon adını verdikleri sıcak hava dalgasının "merkez üssü" olacağını söyledi.

İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı - 7

"SICAKLIKLAR TÜRKİYE'DE DE ZİRVEYE ULAŞACAK"

İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sıcaklıklar 19-23 Temmuz tarihleri arasında sadece İtalya'da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da da zirveye ulaşacak. Bu bölgelerde yerel sıcaklık rekorları kırılacak.” dedi.

İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı - 8

Diğer taraftan İtalya hükümeti, kırmızı alarm verilen bölgelerde bulunan herkese 11:00-18:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınmalarını ve özellikle yaşlı ya da savunmasız kişilere dikkat etmelerini tavsiye etti.

İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı - 9

"TURİSTLER BAYILIYOR"

Roma'da tur rehberi 59 yaşındaki Felicity Hinton, aşırı kalabalıkla birlikte yükselen sıcaklıkların şehirde gezinmeyi "kabus" haline getirdiğini belirterek, "Roma her zaman sıcaktır ama bu sefer normalden çok daha uzun bir süre boyunca sürekli sıcak oldu. Tur rehberi arkadaşlarım ve ben son derece stresliyiz. İnsanlar turlarda bayılıyor ve dışarıda her yerde ambulanslar var." diye konuştu. 

Roma'da yaşayan 62 yaşındaki Elena ise, 2003 yılından bu yana yaz sıcaklıklarında "belirgin bir değişiklik" olduğunu fark ettiğini ve o zamandan bu yana sıcaklıkların katlanarak arttığını söyledi.

İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı - 10

Bu arada Yunanistan'da son günlerde 40 derece veya daha yüksek sıcaklıklara ulaşıldı. Ülkenin en popüler turistik mekânı olan Atina'daki Akropolis, ziyaretçileri korumak amacıyla Cuma ve Cumartesi günlerinin en sıcak saatlerinde kapatıldı.

İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı - 11

Kanarya Adaları bölgesel hükümetinin başkanı Fernando Clavijo, en az 12 evin tahrip olduğunu söyledi ve yangının hızla yayılmasını "rüzgara, iklim koşullarına ve yaşanılan sıcak hava dalgasına" bağladı.

İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı - 12

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda, Cumartesi sabahı La Palma'da çıkan orman yangını en az 4 bin kişinin tahliyesine neden oldu ve şimdiye kadar 11 bin dönümlük alanı tahrip etti.

İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı - 13

Öte yandan Betti, yoğun sıcaklık dönemlerin doğal hava koşulları içinde meydana geldiğini, ancak küresel ısınma nedeniyle küresel olarak daha sık, daha yoğun ve daha uzun süreli hale geldiğini açıkladı.

İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı - 14

Betti, "Sıcak hava dalgalarının sayısı ve yoğunluğu her yıl artıyor ve bunlar küresel ısınmanın en somut, belirgin, belgelenmiş ve açıkça gözlemlenebilir işaretleri arasında yer alıyor. Avrupa yazları son yıllarda çok ama çok daha sıcak geçti.mBizi endişelendirmesi gereken şey, yoğun ve uzun süreli sıcak hava dalgalarının yaşanmadığı yazların artık var olmamasıdır. 'Normal' yazlar nadir görülür hale geldi." ifadelerini kullandı.

İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı - 15
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