İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı
Adını Dante'nin Cehennem'inde yer alan üç başlı canavar-köpek "Cerberus" tan alan şiddetli bir sıcak hava dalgası henüz sona ermemişti ki uzmanlar, Yunan mitolojisinde ölüleri tekneyle ruhlar alemine götüren "Kharoon" adlı daha şiddetli bir sıcak hava dalgasının yolda olduğu konusunda uyardı. İtalyan meteorolog Giulio Betti, hava sıcaklıklarının ülkesinin yanı sıra Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da da zirveye ulaşacağı ve yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağını söyledi.
Güney Avrupa ve Türkiye önümüzdeki hafta da sıcak hava dalgası nedeniyle bunalmaya devam edecek.