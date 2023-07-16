İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı

"TURİSTLER BAYILIYOR"

Roma'da tur rehberi 59 yaşındaki Felicity Hinton, aşırı kalabalıkla birlikte yükselen sıcaklıkların şehirde gezinmeyi "kabus" haline getirdiğini belirterek, "Roma her zaman sıcaktır ama bu sefer normalden çok daha uzun bir süre boyunca sürekli sıcak oldu. Tur rehberi arkadaşlarım ve ben son derece stresliyiz. İnsanlar turlarda bayılıyor ve dışarıda her yerde ambulanslar var." diye konuştu.

Roma'da yaşayan 62 yaşındaki Elena ise, 2003 yılından bu yana yaz sıcaklıklarında "belirgin bir değişiklik" olduğunu fark ettiğini ve o zamandan bu yana sıcaklıkların katlanarak arttığını söyledi.