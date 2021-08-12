Japonya'da kargo gemisi ikiye bölündü

Japonya’da Panama bandıralı 39 bin 910 tonluk 'Crimson Polaris' kargo gemisi kuzeydoğudaki Aomori eyaletinin Haçinohe limanında karaya oturdu. Bölgeye gönderilen sahil güvenlik, demirlediği yerde geminin arka bölümünün parçalanarak ana gövdeden ayrıldığını açıkladı.

ntv.com.tr 12.08.2021 - 13:48

Japonya'da kargo gemisi ikiye bölündü - 1

Japonya'nın Aomori eyaletinde bulunan Hachinohe Limanı'nda karaya oturan bir yük gemisinin ortadan ikiye bölündüğü bildirildi.

Japonya'da kargo gemisi ikiye bölündü - 2

Dün liman açıklarında karaya oturan Panama bandralı Crimson Polaris adlı geminin saplandığı deniz tabanından kurtulmayı başarsa da kaza ardından gövdesinde oluşan çatlak nedeniyle parçalandığı ve arka kısmının gövdeden ayrılarak sürüklendiği kaydedildi.

Japonya'da kargo gemisi ikiye bölündü - 3

39 bin 910 tonluk geminin bir Japon şirketi tarafından işletildiği öğrenilirken, 21 Çinli ve Filipinli mürettebatın Japon Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığı açıklandı.

Japonya'da kargo gemisi ikiye bölündü - 4

Sahil güvenlik güçleri geminin yakıt sızdırdığını ve sızıntının gemi çevresinde 5 kilometre çapındaki alana yayıldığını doğrularken, kopan kısmının diğer gemilere çarpmasın önlemek için güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.
Japonya'da kargo gemisi ikiye bölündü - 5
Japonya'da kargo gemisi ikiye bölündü - 6

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