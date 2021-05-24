Japonya’da kavunlar açık artırmada satıldı: 2 tanesi 2.7 milyon yen

Japonya'da yapılan açık artırmada, 2 kavun bir bebek maması üreticisine 2.7 milyon yene (yaklaşık 208 bin lira) satıldı. Açık artırmada satılan özel üretim kavunlara şimdiye kadar verilen en yüksek teklif, 2009'da 5 milyon yen olarak kaydedildi.

İHA 24.05.2021 - 10:27

Japonya’da kavunlar açık artırmada satıldı: 2 tanesi 2.7 milyon yen - 1
Japonya’da açık artırmaya çıkarılan 2 adet özel üretim kavun 2.7 milyon yene (yaklaşık 208 bin lira) alıcı buldu.
Japonya’da kavunlar açık artırmada satıldı: 2 tanesi 2.7 milyon yen - 2
Japonya'nın Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan Yubari kavunları için her yıl düzenlenen geleneksel müzayedelerden ilki bugün Sapporo'da gerçekleştirildi.
Japonya’da kavunlar açık artırmada satıldı: 2 tanesi 2.7 milyon yen - 3
Yubari şehrindeki çiftçiler tarafından yetiştirilen kavunlar en yüksek fiyata alıcı bulmak için kıyasıya yarıştı.
Japonya’da kavunlar açık artırmada satıldı: 2 tanesi 2.7 milyon yen - 4
Yerel bir bebek maması üreticisi olan Hokkaido Products adlı şirket 2.7 milyon yenlik (yaklaşık 208 bin lira) en yüksek teklifi vererek 2 adet kavunun sahibi olmaya hak kazanırken, şirket yönetiminden yapılan açıklamada çiftçileri teşvik etmek adına en yüksek teklifin verildiği belirtildi.
Japonya’da kavunlar açık artırmada satıldı: 2 tanesi 2.7 milyon yen - 5
Yubari Tarım Kooperatifi, 102 yerel üretici tarafından yetiştirilen 2.16 milyar yen (yaklaşık 166 milyon lira) değerindeki 3 bin 675 ton kavunun satışı gerçekleştirilmek üzere ülkenin farklı bölgelerine gönderileceğini açıkladı.
Japonya’da kavunlar açık artırmada satıldı: 2 tanesi 2.7 milyon yen - 6
Özel üretim kavunlara şimdiye kadar verilen en yüksek teklif 2019'da 5 milyon yen (yaklaşık 385 bin lira) olmuş, 2 adet kavun rekor fiyata alıcı bulmuştu
Japonya’da kavunlar açık artırmada satıldı: 2 tanesi 2.7 milyon yen - 7
Geçen yıl ki açık artırmada verilen en yüksek teklif ise Covid-19 salgınının ekonomik etkisi nedeniyle 120 bin yende (yaklaşık 9 bin lira) kalmıştı.

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