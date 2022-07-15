Japonya’da özel üretim salkım üzüm, yaklaşık 190 bin TL'ye satıldı

Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli üzümlerin bir salkımı, yılın ilk açık artırmasında 1.5 milyon yenlik (yaklaşık 190 bin TL) rekor fiyata alıcı buldu.

Haberler - İHA 15.07.2022 - 15:05

Japonya’da özel üretim salkım üzüm, yaklaşık 190 bin TL'ye satıldı - 1

'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman için sezonun ilk açık artırması, üzümlerin yetiştirildiği Ishikawa eyaletinde gerçekleştirildi.

Japonya’da özel üretim salkım üzüm, yaklaşık 190 bin TL'ye satıldı - 2

Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan, lezzetiyle meşhur üzümlere sahip olabilmek için verilen kıyasıya mücadeleyi kaplıca otelleri işleten bir şirket kazandı.

800 gram ağırlığındaki 27 üzüm tanesinden oluşan salkıma 1.5 milyon yen (yaklaşık 190 bin TL) ödeyen firma, üzümleri misafirlerine sunacağını açıkladı.

Japonya’da özel üretim salkım üzüm, yaklaşık 190 bin TL'ye satıldı - 3

YÜKSEK KRİTERLERE SAHİP

Ishikawa eyaleti öncülüğünde ilk olarak 2008'de piyasaya sürülen Ruby Roman cinsi üzümler, yüksek şeker içeriği ve aşırı sulu olması nedeniyle üst kalite kategorisinde değerlendiriliyor.

Japonya’da özel üretim salkım üzüm, yaklaşık 190 bin TL'ye satıldı - 4


Sadece yüksek kriterleri karşıladığı taktirde satışa sunulabilen üzümlerin her birinin en az 3.1 santimetre çapında ve yüzde 18 veya daha fazla şeker oranına sahip olması gerekiyor.

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