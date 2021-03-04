Jeep’den ‘Cherokee’ açıklaması: Kızılderililer rahatsız oluyorsa ismi kaldırmaya hazırız

ntv.com.tr 04.03.2021 - 11:39
Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis grubunun sahibi olduğu Jeep otomotiv şirketinin en çok satan modeli Cherokee’ye Kızılderililerden tepki geldi.
ABD’de 370 bin kişilik nüfusuyla en büyük kızılderili kabilesi olan Cherokee Ulusu’nun baş şefi Chuck Hoskin Jr. geçtiğimiz günlerde Jeep'in SUV'larında kendi kabilesinin adını kullanmayı bırakmasını istediğini söyledi.
Jeep markasının yüzde 43 ile en çok satan modelleri olan Cherokee ve Grand Cherokee SUV'lar ile ilgili Kızılderililerden açıklama gelmesi üzerine Jeep’in sahibi olan Stellantis grubunun CEO’su Carlos Tavares, Cherokee ismini araçlardan kaldırmaya açık olduklarını söyledi.
"İsmimizin bir arabanın yanına yapıştırılmasının bizi onurlandırmadığını" söyleyen baş şefin açıklamaları üzerine konuşan Tavares, şirket olarak kabile ile görüşme halinde olduklarını söylerken, “Hiçbir aracı olmadan uygun kişilerle karar verdiğimiz noktaya gitmeye hazırız” dedi.
"Bu aşamada, gerçek bir sorun olup olmadığını bilmiyorum. Ama eğer sorun varsa, tabii ki çözeceğiz” diyen Tavares, görüşmelere kişisel olarak dahil olmadığını da sözlerine ekledi.
Cherokee Ulusu, 370 bin kişilik nüfusuyla ABD'deki en büyük Kızılderili kabilesi olurken Jeep, Cherokee adını taşıyan milyonlarca araç satmıştır. Otomobil markası, 2013 yılında Cherokee adıyla yeni bir model küçük SUV model üretimine geçerken markanın halihazırda kompakt bir SUV olan Grand Cherokee modeli bulunuyor.
Cherokee Ulusu lideri geçtiğimiz günlerde Jeep'in SUV'larında kabilesinin adını kullanmayı bırakmasını istediğini söylemiş, Cherokee Ulusu’nun baş şefi Chuck Hoskin Jr., Jeep'in iyi niyetli olduğuna inandığını belirtmişti.
"Bir arabanın yanına ismimizin yapıştırılması bizi onurlandırmaz" şeklinde konuşan baş şef Chuck Hoskin Jr’ın ardından kabile sözcüsü de "Cherokee Ulusu, Stellantis liderliğiyle diyalog çerçevesinde devam edecek tartışmaları dört gözle bekliyor. Stellantis'in bu konuda bize ulaşmasını ve düşünceli yaklaşımını takdir ediyoruz" dedi.
Jeep markası şirket rakamlarına göre Cherokee ve Grand Cherokee adıyla satışa sunduğu SUV'larının ABD’de markanın en çok satan modelleri olduğunu belirtirken, SUV pazarındaki satışlarının yüzde 43’ünü bu modellerin oluşturduğunu bildirdi.