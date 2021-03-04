Jeep’den ‘Cherokee’ açıklaması: Kızılderililer rahatsız oluyorsa ismi kaldırmaya hazırız

‘İSMİMİZİN ARABADA OLMASI BİZİ ONURLANDIRMIYOR’

"İsmimizin bir arabanın yanına yapıştırılmasının bizi onurlandırmadığını" söyleyen baş şefin açıklamaları üzerine konuşan Tavares, şirket olarak kabile ile görüşme halinde olduklarını söylerken, “Hiçbir aracı olmadan uygun kişilerle karar verdiğimiz noktaya gitmeye hazırız” dedi.

"Bu aşamada, gerçek bir sorun olup olmadığını bilmiyorum. Ama eğer sorun varsa, tabii ki çözeceğiz” diyen Tavares, görüşmelere kişisel olarak dahil olmadığını da sözlerine ekledi.