Kabil’de kadınlardan protesto: Taliban bizi evde tutamazsın

AFP haber ajansının, Taliban kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, kurulacak hükümete ve üyelerine dair bugün de bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.

Başkent Kabil’de ise hükümette yer alma talebiyle bir grup kadın yine protesto gösterisi düzenledi. Kentte iki gündür düzenlenen gösterilerde kadınlar Taliban yönetimini protesto ederken, kadınlara çalışma hakkı tanınmasını ve hükümette yer almasını talep ediyor.

Gösteriye dair internette yayınlanan videolarda Taliban güçlerinin kadınları dağıtmaya çalıştığı görüldü. Yerel medyaya çalışan bir gazeteci, Kabil’de bugün düzenlenen gösteride bir kadının yaralandığını aktardı. Küçük bir grup kadının devlet başkanlığı sarayı önünde düzenlediği gösteride ellerinde tuttukları pankartlarda "20 yıl önceki kadınlar değiliz" veya "Eşitlik, adalet, demokrasi" yazdığı görüldü.

Başkentte düzenlenen bu gösteriden biraz uzakta bir kadın hakları aktivistinin çektiği belirtilen bir videoda ise kadınların da hükümette görev yapmak için eğitim aldığı vurgulanarak, "Suçumuz ne ki bugün bizi kenara itmeye çalışıyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Kadınların barışçıl düzenlediği gösterinin uyarı atışlarıyla ve biber gazıyla dağıtıldığı da belirtildi.