Kabil'deki terör saldırılarını üstlenen DAEŞ-Horasan kimlerden oluşuyor ve Taliban ile nasıl bir ilişkisi var?

DAEŞ/HORASAN İLE TALİBAN ARASINDA NASIL BİR İLİŞKİ VAR?

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmasında belirttiği gibi, iki grup aslında birbirine düşman. Kuruluşundan bu yana, DAEŞ şu anda Afganistan'ı kontrol eden Taliban ile çeşitli konularda çelişiyor.

Jones, "DAEŞ/Horasan hem El Kaide hem de Taliban'ın rakibi. Birçok Taliban militanı DAEŞ'e katılmak için kaçtı ve iki grup kaynaklar ve topraklar için savaştı” dedi.