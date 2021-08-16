Kabus bitmedi: Katil eşek arıları ABD'ye geri döndü

Küresel ısınma ve insan faaliyetlerinden kaynaklı tehditler arasında yer alan istilacı türler, dünyanın birçok yerinde ekosistemleri yok olma tehlikesiyle baş başa bırakıyor. ABD, bu kapsamda yıllardır bal arısı kovanlarını yok eden ve insanlar için ölümcül olabilen Asya kökenli dev eşak arılarıyla mücadele ediyor. Tarım Bakanlığı, son yapılan çalışmanın başarılı olmadığını ve beş santimetre uzunluğa sahip katil arıların ülkede yeniden tespit edildiğini duyurdu.

ntv.com.tr 16.08.2021 - 11:22

Kabus bitmedi: Katil eşek arıları ABD'ye geri döndü - 1

ABD’de Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı (WSDA) yetkilileri halk arasında katil arılar olarak bilinen Asya dev eşek arılarının yıllarca süren mücadeleye rağmen geri döndüklerini açıkladı.  

Kabus bitmedi: Katil eşek arıları ABD'ye geri döndü - 2

Yapılan açıklamada, eyaletin kuzeybatısında yer lana Whatcom Country’de yaşayan bir sakinin 11 Ağustos’ta canlı bir böceği gördüğü belirtildi.

Kabus bitmedi: Katil eşek arıları ABD'ye geri döndü - 3

Söz konusu kasaba, yetkililerin 200 kraliçe arı da dahil olmak üzere 500 canlı örnek içeren ilk Asya dev eşek arısı yuvasının Ekim 2020'de ortadan kaldırıldığı alandan 320 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Kabus bitmedi: Katil eşek arıları ABD'ye geri döndü - 4

WSDA’dan yönetici entomolog (böcek bilimci)  Sven Spichiger "Bu eşek arısı geçen yıl gördüğümüz davranışın aynısını sergiliyor, yaban arısı yuvalarına saldırıyor. Etrafınızda kağıt yaban arısı yuvaları varsa onlara göz kulak olun ve gördüğünüz Asya dev eşek arılarını bildirin. Uçtukları yönü de not edin” dedi.

Kabus bitmedi: Katil eşek arıları ABD'ye geri döndü - 5

CANLI TUZAKLAR KURULACAK

Bununla birlikte WSDA, canlı bir Asya dev eşek arısı yakalamak, etiketlemek ve yuvaya kadar takip etmek amacıyla canlı tuzaklar kuracağını söyledi. Buna ek olarak, Kanada’da British Columbia eyaleti, iki ülke arasındaki sınırdan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta  tuzaklar kuracak.

Kabus bitmedi: Katil eşek arıları ABD'ye geri döndü - 6

BAL ARILARININ KOVANLARINI YOK EDİYOR

Uzmanlar yeni bulgunun, akarlar, hastalıklar, böcek ilaçları ve yiyecek kaybı nedeniyle halihazırda kuşatma altında olan bal arılarının tüm kovanlarını yok edebilen bu istilacı türü bulmak için halkın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Geçen yılın sonlarında Washington eyaletinde ilk kez bulunan Asya kökenli katil eşek arısı yuvası, büyük bir operasyonla yok edilmişti.

Operasyonu yöneten Spichiger, kızılağacın tepesine kurulan yuvanın etrafının önce özel elbiseler giymiş ekip tarafından ince plastiklerle sarıldığını, daha sonra bırakılan küçük delikten çıkmak isteyen eşek arılarının yakalandığını açıklamıştı. Spichiger, yuvadan çıkmak istemeyen katil eşek arılarının karbondioksit verilerek boğulduğunu, ardından vakumlanarak yukarıya çekildiğini, yuvanın da en son köpük basılarak tamamen kapatıldığını söyledi.

Kabus bitmedi: Katil eşek arıları ABD'ye geri döndü - 7

KATİL EŞEK ARISININ SOKMASI ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Çevre sakinleri tarafından 2 gün önce bulunan ve endişeye neden olan dev katil eşek arılarının sokmasının çok acı verici olduğu, birkaç defa sokması durumunda ise insanlar için zehirlenmeye yol açarak ölümcül sonuçlara neden olabildiği vurgulandı.

ABD’ye özgü olmayan bu istilacı arıların doğadaki diğer canlılar, özellikle bal arıları için de büyük tehdit oluşturduğuna, küçük bir katil eşek arısı grubunun bir kovan bal arısını kısa sürede yok edebildiğine işaret edildi.

Kabus bitmedi: Katil eşek arıları ABD'ye geri döndü - 8

ASYA'DA HER YIL ONLARCA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR

Yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda dünyanın en büyük eşek arısı olarak bilinen katil arıların, Asya’da her yıl onlarca kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

Kabus bitmedi: Katil eşek arıları ABD'ye geri döndü - 9
Katil eşek arısına ilk defa Washington eyaletinde Aralık 2019'da rastlandığı, yetkililerin bölgedeki tarımı da olumsuz etkileyen katil eşek arılarına yönelik tuzaklar kurduğu ve başka yuvaların olup olmadığı konusunda araştırmaların devam ettiği bildirildi.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER