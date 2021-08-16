Kabus bitmedi: Katil eşek arıları ABD'ye geri döndü

BAL ARILARININ KOVANLARINI YOK EDİYOR

Uzmanlar yeni bulgunun, akarlar, hastalıklar, böcek ilaçları ve yiyecek kaybı nedeniyle halihazırda kuşatma altında olan bal arılarının tüm kovanlarını yok edebilen bu istilacı türü bulmak için halkın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Geçen yılın sonlarında Washington eyaletinde ilk kez bulunan Asya kökenli katil eşek arısı yuvası, büyük bir operasyonla yok edilmişti.

Operasyonu yöneten Spichiger, kızılağacın tepesine kurulan yuvanın etrafının önce özel elbiseler giymiş ekip tarafından ince plastiklerle sarıldığını, daha sonra bırakılan küçük delikten çıkmak isteyen eşek arılarının yakalandığını açıklamıştı. Spichiger, yuvadan çıkmak istemeyen katil eşek arılarının karbondioksit verilerek boğulduğunu, ardından vakumlanarak yukarıya çekildiğini, yuvanın da en son köpük basılarak tamamen kapatıldığını söyledi.