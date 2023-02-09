Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Suriye'de son durum

Aynı zamanda Hathi Hayati Gönüllülük Grubu Başkanı Bitar, Suriye'deki eski binaların da doğal afetlere dikkat edilmeden yapıldığını, yeni yapılan bazı binaların ise teknik ve mühendislik kurallarına uygun olmadığını sözlerine ekledi. Bitar, “Temellere yeterli sayıda metal çubuk konulmaması da buna bir örnek.” diye konuştu.