Kaliforniya’da orman yangını: Acil durum ilan edildi

ULUSAL PARKI TEHDİT EDİYOR

Orman yangını, 3 bin metrekare dağlık ve ormanlık alan olan Yosemite Ulusal Parkı’nı da tehdit ediyor. Park, Mamut Ağacı olarak bilinen, en büyük ve en eski ağaçlara da ev sahipliği yapıyor.