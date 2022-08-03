Kaliforniya'daki yangında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı

İtfaiye yetkilileri, Kaliforniya'nın kuzeyinde yer alan Siskiyou ilçesinde başlayan McKinney Fire yangınında şu ana kadar 21 bin hektar alanın küle döndüğünü bildirdi. Yangın nedeniyle çevrede yaşayan 2 bin kişi tahliye edilirken, yetkililer yangında çok sayıda evin zarar gördüğünü söyledi. Eyalet Valisi Gavin Newsom, Cumartesi günü Siskiyou ilçesinde olağanüstü hal ilan edildiğini belirterek, yangının bölgede etkili olan yüksek sıcaklık, rüzgar ve fırtına nedeniyle yayıldığını bildirdi.