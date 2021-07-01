Kanada'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor

Uzmanlarca "ısı kubbesi" olarak tanımlanan aşırı sıcaklar, British Columbia eyaletinin yanı sıra Alberta, Yukon ve Northwest Territories eyaletlerinde de etkili oluyor. British Columbia'nın iç bölgeleri ile Alberta'nın bazı bölgelerinde halen süren aşırı sıcaklarda, en son rekor sıcaklık Lytton kasabasında 49,9 santigrat derece olarak kaydedildi.