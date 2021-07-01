Kanada'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor

Kanada'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ani ölüm sayılarında dikkat çeken bir artış görülüyor. Son 5 günde 486 kişi yaşamını yitirdi. Ölümlerde bölgeyi kavuran sıcakların rol oynadığı düşünülüyor.

Reuters - Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 02:59

Kanada'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor - 1
Kanada’nın batı bölgelerini etkisi altına alan aşırı sıcaklarda kaydedilen ölümlerin, eyalet normallerinin üç katına çıktığı ve son 5 günde 486 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kanada'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor - 2

British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe yaptığı açıklamada, yılın bu dönemlerinde yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle eyalet genelinde ortalama 165 ölüm vakası yaşanırken, bu yıl sayının arttığını hatırlattı.

Kanada'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor - 3

Lapointe, sıcak hava dalgasının etkili olduğu son 5 gün içinde en az 486 ani ölüm rapor edildiğini, bunun da eyalet normallerinin üç katı olduğunu bildirdi.

Kanada'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor - 4

Lapointe yaptığı açıklamada, açıkladığı rakamın ölüm vakalarında yüzde 195'lik artışa işaret ettiğini belirterek, kaydedilen rakamın yeni bildirimlerin sisteme girmesiyle artmasını beklediklerini ifade etti.

Kanada'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor - 5

Lapointe, bazı bölgelerde ani ölümlerdeki artış nedeniyle adli tıp görevlilerinin çağrılara yanıt vermede geciktiğini aktardı.

Kanada'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor - 6

Uzmanlarca "ısı kubbesi" olarak tanımlanan aşırı sıcaklar, British Columbia eyaletinin yanı sıra Alberta, Yukon ve Northwest Territories eyaletlerinde de etkili oluyor. British Columbia'nın iç bölgeleri ile Alberta'nın bazı bölgelerinde halen süren aşırı sıcaklarda, en son rekor sıcaklık Lytton kasabasında 49,9 santigrat derece olarak kaydedildi.

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