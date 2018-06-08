Kanada'da G7 protestoları
ntv.com.tr
Kanada'nın Quebec kentinde G7 Liderler Zirvesi öncesi protestolar yapılıyor. Kanada polisi kentte geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Yine de binlerce protestocu kent sokaklarında toplandı. Çoğunlukla sakin geçen gösterilerde, zaman zaman çatışma da yaşanıyor. Bir kişinin gözaltında alındığı iddia edildi.
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1Dünyanın en büyük yedi ekonomisini yönetenlerin bir araya geldiği G7 Liderler Zirvesi Kanada'nın Quebec kentinde bugün başlıyor.
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2G7 zirvelerinin yapıldığı dönemler ve kentler aynı şekilde geniş çaplı protestolara da sahne oluyor.
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3G7 Liderler Zirvesi'nin protesto etmek için binlerce kişi Quebec'e geldi.
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4Anti-kapitalist, anti-kolonyal, sol ve aşırı sol gruplarında aralarında bulunduğu binlerce insan dünya politikalarını şekillendiren ülkeleri protesto ediyor.
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52011 yılındaki gösterilerde geniş çaplı protestolara ve polisle göstericilerin çatışmalarına şahit olan kentte bu zirvede sakinlik göze çarpıyor.
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6Yer yer çatışmalar yaşansa da protestoların sakin geçtiği belirtiliyor. Medyaya yansıyan bilgilere göre bir kişi gözaltına alındı.
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7Zirvede güvenliği sağlamak için en az 10 bin polisin görevlendirildiği açıklandı.
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8Quebec'te zirvenin düzenleneceği alan günler öncesinden beton bloklar ve demir bariyerlerle kapaıldı.
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G7 ZİRVESİG7 Liderler Zirvesi'ne dünyanın en büyük ekonomisinin devlet başkanları, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.
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10Bu yıl yapılacak zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği ek vergilerin damga vurması bekleniyor.
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11Bu nedenle toplantı G6 artı Donald Trump Zirvesi olarak da adlandırılıyor.
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12G7 ülkeleri Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşuyor.
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13Avrupa Komisyonu başkanı Jean Claude Juncker ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da zirveye katılanlar arasında yer alacak.
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14Zirveye, liderlerin aynısıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve dünya Bankası temsilcileri de katılıyor.
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1544. kez gerçekleşecek buluşma iki gün sürecek.
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