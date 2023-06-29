Kanada'daki orman yangınları: Toronto dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi
Kanada'nın Ontario eyaletinin başkenti Toronto, Quebec'teki orman yangınları nedeniyle dumanla kaplandı. Kanada'da havaların ısınmasıyla başlayan orman yangınları kayıtlara, "ülke tarihindeki en büyük yangınlar" olarak geçerken, Toronto dünyanın en kirli havaya sahip şehirleri arasına girdi. Mayıs başından beri süren yangınların şu ana kadar 160 megatonluk karbon salımına yol açtığı ifade ediliyor.
Merkezi İsviçre’de bulunan hava kalitesi takipçisi IQAir'in verilerine göre, çıkan orman yangınları sonrası etkili olan duman nedeniyle Toronto'nun hava kalitesi de düştü.