Kanada'daki orman yangınları: Toronto dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

Kanada'nın Ontario eyaletinin başkenti Toronto, Quebec'teki orman yangınları nedeniyle dumanla kaplandı. Kanada'da havaların ısınmasıyla başlayan orman yangınları kayıtlara, "ülke tarihindeki en büyük yangınlar" olarak geçerken, Toronto dünyanın en kirli havaya sahip şehirleri arasına girdi. Mayıs başından beri süren yangınların şu ana kadar 160 megatonluk karbon salımına yol açtığı ifade ediliyor.

Kanada'daki orman yangınları: Toronto dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi - 1

Merkezi İsviçre’de bulunan hava kalitesi takipçisi IQAir'in verilerine göre, çıkan orman yangınları sonrası etkili olan duman nedeniyle Toronto'nun hava kalitesi de düştü.

DÜNYA HABERLERİ

Kanada'daki orman yangınları: Toronto dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi - 2

Kanada Çevre Bakanlığı, yangınlardan çıkan dumanın Toronto ve Hamilton bölgesi de dahil olmak üzere Ontario eyaletinin diğer bölgelerine ulaşarak, "hava kalitesinin bozulmasına" neden olduğunu duyurdu.

Kanada'daki orman yangınları: Toronto dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi - 3

SAĞLIKSIZ HAVA BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Açıklamada, Toronto başta olmak üzere Ontario eyaletindeki dumanın neden olduğu sağlıksız havanın bir süre daha devam edeceği kaydedildi.

Kanada'daki orman yangınları: Toronto dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi - 4

EN KÖTÜ 5. ŞEHİR OLDU

Devam eden orman yangınları nedeniyle hava kalitesi sıralamasındaki yeri gün boyunca değişen Toronto, halen dünyada hava kalitesi en kötü 5. şehir durumunda.

Kanada'daki orman yangınları: Toronto dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi - 5

ABD'NİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YENİDEN KAPLADI

Bu arada duman, Amerika Birleşik Devletleri'nin de büyük bir bölümünü yeniden kapladı. Duman ve kalitesiz hava nedeniyle bölge sakinlerine, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı.

Kanada'daki orman yangınları: Toronto dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi - 6

Chicago, Detroit ve Indianapolis de dahil olmak üzere birçok büyük şehir, ABD'deki hava kalitesi en kötü kentler kategorisine düştü.

Kanada'daki orman yangınları: Toronto dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi - 7

Kanada Kurumlararası Orman İtfaiye Merkezi'nin açıklamasına göre, geçen çarşamba sabahı itibarıyla ülke genelinde 487 aktif yangın bulunuyor.

Kanada'daki orman yangınları: Toronto dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi - 8

1 Ocak'tan bu yana 76 bin 129 kilometrekare ormanlık arazinin yandığı bildirirken, bu rakam, Ulusal Ormancılık Veritabanına göre, 1989'da belirlenen 75 bin 596 kilometrekarelik en büyük yanan arazi rekorunu da aşıyor.

Kanada'daki orman yangınları: Toronto dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi - 9
DAHA FAZLA GÖSTER