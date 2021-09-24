Kanarya Adaları'nın mucize evi: Etrafındaki her şey küle dönmesine rağmen hiçbir zarar görmedi

ntv.com.tr 24.09.2021 - 10:03 | Son Güncelleme : 24.09.2021 - 10:09
İspanya'nın güneybatısında Kanarya Adaları bölgesindeki La Palma Adası'nda 50 yıl sonra aktif hale gelen Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalar devam ediyor.
Kanarya Adaları grubundaki en küçük adalardan biri olan ve volkanik bir coğrafyaya sahip La Palma'da, Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalardan dolayı bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 6 bini geçti.
Denize doğru ilerleyen lavlar şimdiye kadar 350’yi aşkın evi yakıp geçerken, bölgede sadece 4 günde oluşan maddi hasarın 400 milyon euroyu bulduğu açıklandı.
Ancak, bir ev etrafındaki her şey yanıp kül olmasına rağmen lav akışından kurtuldu. Sosyal medya kullanıcıları konutu “mucize ev” olarak adlandırdı.
BBC, sosyal medya kullanıcılarının burayı "mucize ev" olarak adlandırdığını bildirdi. Evi inşa eden Ada Monnikendam, adada olmayan Danimarkalı emekli bir çift olan sahiplerinin "ev hala ayakta olduğu için rahatladıklarını" söyledi.
El Mundo'ya konuşan Monnikendam, "Sahiplerine çok sevdikleri evlerinin sağlam olduğunu söylediğimde hepimiz deli gibi ağlamaya başladık. Çift özellikle volkanik manzarası nedeniyle adayı seçti" dedi.
Bununla birlikte mucizevi evi konutların evlerin yarısından fazlasının ve yerel okulun yıkıldığı El Paraíso bölgesinde bulunuyor.
Diğer taraftan, Associated Press'in bildirdiğine göre, adadaki lav ilerlemesi dün önemli ölçüde yavaşladı. Bu da erimiş kayanı önümüzdeki günlerde daha da yayılıp denize akmak yerine daha fazla yıkıma neden olabileceğine dair korkuları artırdı.
Yetkililer, 600 metre genişliğindeki dev bir lav nehrinin Çarşamba günü bir ovaya ulaştıktan sonra bir saat dört metre hıza yavaşladığını söyledi. Pazartesi günü, La Palma'daki patlamadan bir gün sonra, saatte 700 metre hızla hareket ediyordu.
Ayrıca,Kanarya Adaları'ndaki National Geographic Enstitüsü başkanı Maria Jose Blanco düzenlediği basın toplantısında, ikinci bir lav akıntısının neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi.
Blanco, La Palma adasındaki sismik aktivitenin artık "düşük" olduğunu, ancak erimiş kayaların hala yanardağdan dışarı atıldığını söyledi. Buna göre akış yavaşladıkça, lav kalınlaştı. Yetkililer, bazı yerlerde kalınlığın 15 metreye kadar yükseldiğini aktardı.