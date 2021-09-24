Kanarya Adaları'nın mucize evi: Etrafındaki her şey küle dönmesine rağmen hiçbir zarar görmedi

Kanarya Adaları’ndaki bir ev, La Palma'daki bir yanardağında 19 Eylül'den bu yana devam eden volkanik patlamalardan gelen lavlardan kurtuldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından mucize ev olarak adlandırılan konut etrafındaki her şey kömüre dönmüş olsa da hiçbir zarar görmedi. Bununla birlikte, bölgede 350'yi aşkın ev yanarken, 6 bin kişi tahliye edildi.

ntv.com.tr 24.09.2021 - 10:03 | Son Güncelleme : 24.09.2021 - 10:09

Kanarya Adaları'nın mucize evi: Etrafındaki her şey küle dönmesine rağmen hiçbir zarar görmedi - 1

İspanya'nın güneybatısında Kanarya Adaları bölgesindeki La Palma Adası'nda 50 yıl sonra aktif hale gelen Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalar devam ediyor.

Kanarya Adaları'nın mucize evi: Etrafındaki her şey küle dönmesine rağmen hiçbir zarar görmedi - 2

TAHLİYE EDİLENLERİN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Kanarya Adaları grubundaki en küçük adalardan biri olan ve volkanik bir coğrafyaya sahip La Palma'da, Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalardan dolayı bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 6 bini geçti.

Kanarya Adaları'nın mucize evi: Etrafındaki her şey küle dönmesine rağmen hiçbir zarar görmedi - 3

HASAR 400 MİLYON EUROYU BULDU

Denize doğru ilerleyen lavlar şimdiye kadar 350’yi aşkın evi yakıp geçerken, bölgede sadece 4 günde oluşan maddi hasarın 400 milyon euroyu bulduğu açıklandı.

Kanarya Adaları'nın mucize evi: Etrafındaki her şey küle dönmesine rağmen hiçbir zarar görmedi - 4

MUCİZE EV

Ancak, bir ev etrafındaki her şey yanıp kül olmasına rağmen lav akışından kurtuldu. Sosyal medya kullanıcıları konutu “mucize ev” olarak adlandırdı. 

Kanarya Adaları'nın mucize evi: Etrafındaki her şey küle dönmesine rağmen hiçbir zarar görmedi - 5

BBC, sosyal medya kullanıcılarının burayı "mucize ev" olarak adlandırdığını bildirdi. Evi inşa eden Ada Monnikendam, adada olmayan Danimarkalı emekli bir çift olan sahiplerinin  "ev hala ayakta olduğu için rahatladıklarını" söyledi.

Kanarya Adaları'nın mucize evi: Etrafındaki her şey küle dönmesine rağmen hiçbir zarar görmedi - 6

El Mundo'ya konuşan Monnikendam, "Sahiplerine çok sevdikleri evlerinin sağlam olduğunu söylediğimde hepimiz deli gibi ağlamaya başladık. Çift özellikle volkanik manzarası nedeniyle adayı seçti" dedi.

Kanarya Adaları'nın mucize evi: Etrafındaki her şey küle dönmesine rağmen hiçbir zarar görmedi - 7

Bununla birlikte mucizevi evi konutların evlerin yarısından fazlasının ve yerel okulun yıkıldığı El Paraíso bölgesinde bulunuyor.

Kanarya Adaları'nın mucize evi: Etrafındaki her şey küle dönmesine rağmen hiçbir zarar görmedi - 8

DAHA FAZLA YIKIMA DAİR ENDİŞELER VAR

Diğer taraftan, Associated Press'in bildirdiğine göre, adadaki lav ilerlemesi dün önemli ölçüde yavaşladı. Bu da erimiş kayanı önümüzdeki günlerde daha da yayılıp denize akmak yerine daha fazla yıkıma neden olabileceğine dair korkuları artırdı.

Kanarya Adaları'nın mucize evi: Etrafındaki her şey küle dönmesine rağmen hiçbir zarar görmedi - 9

Yetkililer, 600 metre genişliğindeki dev bir lav nehrinin Çarşamba günü bir ovaya ulaştıktan sonra bir saat dört metre hıza yavaşladığını söyledi. Pazartesi günü, La Palma'daki patlamadan bir gün sonra, saatte 700 metre hızla hareket ediyordu.

Kanarya Adaları'nın mucize evi: Etrafındaki her şey küle dönmesine rağmen hiçbir zarar görmedi - 10

Ayrıca,Kanarya Adaları'ndaki National Geographic Enstitüsü başkanı Maria Jose Blanco düzenlediği basın toplantısında, ikinci bir lav akıntısının neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi.

Kanarya Adaları'nın mucize evi: Etrafındaki her şey küle dönmesine rağmen hiçbir zarar görmedi - 11

Blanco, La Palma adasındaki sismik aktivitenin artık "düşük" olduğunu, ancak erimiş kayaların hala yanardağdan dışarı atıldığını söyledi. Buna göre akış yavaşladıkça, lav kalınlaştı. Yetkililer, bazı yerlerde kalınlığın 15 metreye kadar yükseldiğini aktardı.

Kanarya Adaları'nın mucize evi: Etrafındaki her şey küle dönmesine rağmen hiçbir zarar görmedi - 12
Öte yandan, böllgedeki durumun belirsizliği adanın batı yakasında yaşayan 85 bin kişinin arafta kalmasına neden oldu.
Kanarya Adaları'nın mucize evi: Etrafındaki her şey küle dönmesine rağmen hiçbir zarar görmedi - 13
Bilim insanları, lav akıntılarının haftalar veya aylarca sürebileceğini bildirdi.

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