Kar çöle yağdı: Cezayir beyaza büründü

Cezayir’in güneybatısındaki bazı çöl bölgeler ender görülen kar yağışıyla beyaza büründü. Ülkenin kuzey bölgeleri fırtınalı soğuk hava dalgası altına girerken, birçok kent ve köy yolu da kar yağışı nedeniyle kapandı.

Kar çöle yağdı: Cezayir beyaza büründü - 1

Beşar Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraf ve görüntüler sıra dışı bir tablo sundu.

Kar çöle yağdı: Cezayir beyaza büründü - 2

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede bazı çöl alanları ve kum tepelerinin beyaza büründüğü görüldü.

Kar çöle yağdı: Cezayir beyaza büründü - 3

Yerel basına göre, Fas sınırındaki Beşar kentine en son 2012’de kar yağmıştı.

Kar çöle yağdı: Cezayir beyaza büründü - 4

HALK KAR SEVİNCİ YAŞIYOR

Kar yağışı bölge halkında sevince yol açarken, sosyal medya platformları, bölgedeki kar yağışını gösteren fotoğraf ve görüntülerle doldu.

Kar çöle yağdı: Cezayir beyaza büründü - 5

Cezayir Meteoroloji Dairesine göre, bu gece ülkenin güneyindeki Gardaya eyaleti başta olmak üzere diğer çöl bölgelerinde de kar yağması bekleniyor.

Kar çöle yağdı: Cezayir beyaza büründü - 6

Meteoroloji Dairesi, daha önce, Beşar kentinde deniz seviyesinden 800 ila 1000 metre yükseklikteki alanlarda kar yağışı uyarısı yapmıştı.

Kar çöle yağdı: Cezayir beyaza büründü - 7

Kış mevsiminin başından bu yana Cezayir’in kuzey bölgeleri fırtınalı soğuk hava dalgası altına girerken, birçok kent ve köy yolu da kar yağışı nedeniyle kapandı.

Kar çöle yağdı: Cezayir beyaza büründü - 8

Ülkede 3 yıldır kuraklık nedeniyle baraj, yer altı suları ve nehir seviyelerinde ciddi düşüş yaşanıyordu.

Kar çöle yağdı: Cezayir beyaza büründü - 9
Kar çöle yağdı: Cezayir beyaza büründü - 10
Kar çöle yağdı: Cezayir beyaza büründü - 11
Kar çöle yağdı: Cezayir beyaza büründü - 12
Kar çöle yağdı: Cezayir beyaza büründü - 13
Kar çöle yağdı: Cezayir beyaza büründü - 14

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