“Karantina”nın tarihi ve Dubrovnik’ten çıkarılacak dersler

ntv.com.tr 23.04.2020 - 16:33
“Karantina” kelimesinin kökleri İtalyanca’dan geliyor. 14. yüzyılda Avrasya, Avrupa ve Kuzey Avrupa’da yaklaşık 200 milyon kişinin ölümüne neden olan Kara Ölüm’den kıyı kentlerini korumak için, Venedik'te enfekte limanlardan gelen gemilerin inişten önce 40 gün boyunca (quaranta giorni) demir atması gerekiyordu. Böylelikle, 40 günlük demir atma anlamına gelen “quaranta giorni” ifadesi, karantina olarak tek kelimede birleşerek günümüze dek dünyanın her bölgesinde kullanımını sürdürdü.
1374'te Venedik'teki özel sağlık konseyi tarafından şehre girme izni verilene kadar tüm gemi ve yolcuların şehrin yakınındaki San Lazzaro adasında konuşlandırılması gerektiğini belirten bir bildiri yayınlandı. Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde doktora yapan Ante Milošević, “Bu, belirli ülkelerden gelen gemilerin ve gezginlerin yanı sıra Venedik'te düzenli olarak meydana gelen diğer yanlışlıklara yol açtı” açıklamasını yaptı. Milošević, aynı zamanda bildirinin Avrupa’daki ilk resmi karantina yönetmeliği olduğunu aktardı.
Bununla birlikte, Ragusa Cumhuriyeti’nde (bugünkü Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyısındaki Dubrovnik şehrinde kurulan şehir devleti) büyükşehir belediyesi, 1377 yılında pandeminin önlenmesi için enfekte bölgelerden gelen tüm gemilerin ve ticari karavanların karantinaya alınmasını zorunlu kılan ve tarihte çığır açan bir yasa çıkardı: 30 günlük izolasyon şartı uygulaması.
Şehrin başhekimi Jacobo de Padua, tedavi için dışarıdan gelen yabancı hastalar için şehrin surları dışında bir alan oluşturulmasını önerdi, fakat kent konseyi salgını önlemek için daha ciddi yollara başvurmak zorunda kaldı. 1377'de Yüksek Konsey "Terentino" (Latince, otuz anlamına geliyor) yasasını oluşturdu.
“Veniens de locis pestiferis intret Ragusium vel districtum” (Veba enfeksiyonu olan bölgelerden gelenler Ragusa ve yakınına giremyecek),ifadesini içeren yasa, salgının görüldüğü bölgelerden herkesin dezenfeksiyon amacıyla yakındaki Cavtat ve Mrkan adasında 30 gün boyunca kalmasını zorunlu kıldı. Milošević, “Bu nedenle, Dubrovnik sadece adil değil, aynı zamanda çok akıllı ve başarılı bir yöntem uyguladı ve dünya çapında galip geldi” açıklamasını yaptı.