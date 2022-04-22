Karton kahve bardaklarındaki görülmeyen tehlike: Trilyonlarca nanoplastik içeceğe geçiyor

Haberler - ntv.com.tr 22.04.2022 - 16:07
Tek kullanımlık kahve bardaklarının, ince plastik kaplamaları nedeniyle geri dönüştürülmelerini son derece zorlaştırdığı için zaten çevreye zarar verdiği biliniyordu. Şimdi yeni bir araştırma, sıcak içecek kaplarının içeceklere trilyonlarca mikroskobik plastik parça döktüğünü ortaya çıkardı.
İngiltere’de yer alan Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, genellikle su geçirmez bir astar olarak kullanılan yumuşak, esnek bir plastik film olan düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) ile kaplanmış tek kullanımlık sıcak içecek kaplarını analiz etti.
Bu kapların 100°C' suya maruz kaldıklarında, litre başına trilyonlarca nano parçacığı suya saldıkları keşfedildi.
Environmental Science and Technology adlı dergide yayımlanan çalışmanın yazarı kimyager Christopher Zangmeister, "Nereye baksak plastik buluyoruz. Karton bardaklar, litre başına trilyonlarca nano plastiği içeceklere karışmasına neden oluyor” dedi.
Zangmeister ve ekibi, kahve fincanları tarafından salınan nanoparçacıkları analiz etmek için fincandaki suyu aldı, ince bir buğu halinde püskürttü ve kurumaya bıraktı. Böylece nanoparçacıkları çözeltinin geri kalanından izole etti. Bu teknik daha önce atmosferdeki küçük parçacıkları tespit etmek için kullanılıyordu.
Su, kuruduktan sonra, içindeki nanoparçacıklar boyutlarına ve yüklerine göre sıralandı. Ardından, nanopartiküller, bir tür alkol olan bütanolün sıcak buharına maruz bırakıldı ve hızla soğutuldu. Alkol yoğunlaştıkça, parçacıklar nanometre boyutundan mikrometre boyutuna şişerek onları çok daha fazla tespit edilebilir hale getirdi.
Zangmeister, "Son on yılda bilim insanları, çevreye baktığımız her yerde plastik buldular. İnsanlar buzul göllerinin dibindeki Antarktika'daki karı incelediler ve yaklaşık 100 nanometreden daha büyük mikroplastikler buldular, bu da onların muhtemelen bir hücreye girecek ve fiziksel sorunlara neden olacak kadar küçük olmadıkları anlamına geliyor.
Bizim çelışmamız farklı, çünkü bu nanoparçacıklar gerçekten küçük bir hücrenin içine girip işlevlerini bozabilir” diyerek nano plastik parçaların sağlıkla ilgili tehlikelerine dikkat çekti.
Öte yandan, 2020'de Kharagpur'daki Hindistan Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan benzer bir araştırma, tek kullanımlık bir kahve bardağındaki sıcak içeceğin ortalama 25 bin mikroplastik içerdiğini buldu.
Aynı zamada içecekte, çinko, kurşun ve krom gibi metaller de tespit edildi. Araştırmacılar, bunların aynı plastik astardan geldiğini öne sürdü.