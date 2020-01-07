Kasım Süleymani'nin cenazesinin defin işlemlerine başlandı

Bağdat'daki ABD operasyonunda öldürülen Kasım Süleymani için bugün memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlenmiş, törende çıkan izdihamda 56 kişi yaşamını yitirmişti. İzdiham sonrası Süleymani'nin cenazesinin ertelenen defnine başlandığı bildirildi.

İran'da 56  kişinin öldüğü izdiham nedeniyle ertelenen Süleymani'nin defin işlemi başladı.

Kasım Süleymani'yi son yolculuğa uğurlamak üzere İran'ın güneydoğusundaki Kirman kentinde cenaze töreni düzenlendi. Ancak cenazede can pazarı yaşandı.  

Azadi Meydanı'ndan, Şehit Beleşti Caddesi’ne giden noktada izdiham çıktı. Cenaze töreni esnasında çıkan izdihamda 56 kişi yaşamını yitirirken, 213 kişi de yaralandı. 


Olay sonrası Süleymani'nin toprağa verilme işlemi ertelendi. Kısa bir süre önce gelen açıklamada,, Süleymani'nin defin işlemlerinin yeniden başladığı açıklandı. Cuma günü Bağdat'ta Amerikan saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı'nın cenazesi önce Ahvaz, ardından da Meşhed sokaklarında dolaştırıldı.


CENAZEDE İZDİHAM

Kasım Süleymani için Tahran ve Kum kentinde de törenler düzenlendi.
Şehrin bayraklarla kan kırmızı bir renge büründüğü belirtilirken İran halkı bölgede ''Ne teslim ne münazara intikam istiyoruz'' sloganları atıyor.
Törene katılan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami gerçekleştirdiği konuşmasında intikam vurgusu yaptı.

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