Katalonya Başkanı sanık sandalyesine oturdu

Mevcut durumda, Torra'nın ceza alması ve Katalonya'da erken yerel seçimlere gidilmesi olasılığı daha yüksek görülüyor. Bunun gerçekleşmesi halinde Katalonya'da son 10 yılda 5. kez yerel seçim yapılacak.

Torra, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi girişimlerin başladığı 2012'den bu yana Artur Mas ve Carles Puigdemont'tan sonra yargılanan 3. Katalan başkanı oldu.